System of a Down va lansa un nou videoclip pe 30 ianuarie, când va transmite şi un eveniment live

System of a Down pare a îşi continua activitatea după cele două single-uri lansate la final de an 2020. Trupa a anunţat că pe 30 ianuarie va lansa un nou videoclip şi că pregăteşte şi un eveniment online caritabil, care strânge fonduri pentru soldaţii din Armenia. Detalii despre iniţiativele trupei aflaţi în articol.

Pentru a susţine trupele din Armenia rănite în conflictul din 2020 cu armata din Azerbaidjan System of a Down va organiza un eveniment live pe 30 ianuarie. Acesta va începe cu un live stream al videoclipului nou lansat "Genocidal Humanoidz", urmat de un stream ce include apariţii surpriză şi reprezentaţii live. Scopul este de a strânge bani pentru soldaţii care şi-au pierdut membre, au fost grav răniţi sau au suferit arsuri chimice în luptă. Trupa s-a implicat activ în mişcările de conştientizare a conflictului armeano-azer din 2020.

Cele două ţări îşi dispută regiunea Nagorno-Karabakh, care în acest moment face parte din Azerbaidjan. În anii '80 acolo a avut loc un război, după ce locuitorii au votat ca teritoriul să facă parte din Armenia, iar regiunea a fost controlată de separatişti armeni de atunci. Revenind la muzică, SOAD a lansat în noiembrie 2020 două piese, "Protect the Land" şi "Genocidal Humanoidz". Prima a primit deja un videoclip, iar a două o va face în cadrul livestream-ului de pe 30 ianuarie.

El va fi transmis pe canalul oficial YouTube al formaţiei în exclusivitate. Totul începe la ora României 19:00, iar pe lista de oaspeţi se află reprezentanţi ai fondului Armenia USA Maria Mehranian, muzicianul armean-american Sebu Simonian, Araksya Karapetyan de la "Good Day LA", doctorul Lilit Garibyan şi parlamentarul armean Narek Mkrtchyan. Va apărea în livestream şi Adam Mason, de la Deep Sky Animation, care a regizat videoclipul noului single.

Trebuie spus şi că acele două single-uri lansate în 2020 au avut toate veniturile generate, inclusiv cele de pe YouTube şi Bandcamp donate spre asociaţia non profit Armenia Fund. Artiştii au strâns peste 600.000 de dolari. Piesele noi au fost produse de către chitaristul şi solistul Daron Malakian, care a scris şi versurile. Iniţial "Protect the Land" trebuia să ajungă pe viitorul album al formaţiei separate a chitaristului, Scars on Brodway. "Genocidal Humanoidz" a fost compusă cu 3 sau 4 an în urmă, atunci când SOAD a avut un jam session care a generat câteva piese pentru un potenţial album nou.

Au trecut 16 ani de la ultimul album System of a Down şi sunt semne că am putea vedea un nou LP în acest ritm.