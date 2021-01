System of a Down a revenit pe scena muzicală în noiembrie 2020 odată cu noile single-uri "Protect the Land" şi "Genocidal Humanoidz". Primul a primit un videoclip la acel moment, iar acum şi al doilea single are parte de propriul clip. Acesta prezintă două ipostaze: artiştii din truplă cântând frenetic pe ritmul noului single, alături de cadre animate în alb negru cun tânăr băiat care merge printre ruinele zonei devastate de conflictul armeano-azer.

În 2020 s-a reaprins disputa între Armenia şi Azerbaidjan cu privire la regiunea Nagorno-Karabakh, revendicată de ambele ţări. System of a Down a fost un aprig susţinător al Armeniei în conflict şi a strâns fonduri pentru soldaţii răniţi în conflagraţie. Inclusiv noul videoclip are un segment de strângere de fonduri, având venituri donate spre fundaţia non profit Armenia Fund. Până acum SOAD şi fanii săi au strâns peste 600.000 de dolari. Aceste două noi piese sunt primele lansate de trupă din 2005 încoace, atunci când a lansat ultimul său LP, "Hypnotize", companion pentru "Mezmerize", lansat în acelaşi an.

Ulterior trupa părea gata să ia o pauză, pentru că Serj şi-a început cariera solo, iar Daron Malakian a scos două albume cu trupa proprie, Scars on Broadway. Basistul Shavo Odadjian a avut multiple proiecte hip-hop. Toboşarul John Dolmayan a fost des subiect de ştiri pentru site-urile axate pe muzică, pentru faptul că l-a susţinut pe Donald Trump şi a reuşit totuşi să rămână în relaţii bune cu colegii de trupă, care erau anti Trump. Având în vedere faptul că artiştii au găsit o cale să conlucreze pentru noile piese, ne putem aştepta şi la un nou album.

Problema care i-a separat pe cei 4 a fost asumarea de merite, credite pentru compoziţie şi împărţirea banilor. Daron Malakian a fost principalul autor de piese, dar Serj Tankian devenise liderul neoficial al trupei, ca orice solist. Cei doi trebuie să ajungă la un consens pentru ca formaţia să mai lanseze materiale. De altfel şi noile single-uri sunt pregătite de Daron pentru trupa sa Scars, dar reconvertite pentru SOAD. Şi Serj avea piese gata pentru SOAD, dar le-ar lansa în acest an sub nume propriu.