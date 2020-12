Piesa "Chop Suey" de la System of a Down a depăşit 1 miliard de vizualizări

Una dintre cele mai cunoscute piese metal de la inceptul acestui mileniu este "Chop Suey" de la System of a Down. Melodia, care cred că are jumătate din faima recentă generată de versuri auzite greşit a atins la final de noiembrie 2020 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Intră astfel într-un club select al pieselor rock populare. Evoluţia şi istoricul său pot fi aflate în articol.

"Chop Suey!" este primul single al trupei System of a Down de pe al doilea album din carieră, "Toxicity". Este melodia definitorie pentru SOAD şi se auzea la toate rockotecile din România în anii 2003-2007. E ideală pentru pogo, dar şi pentru meditaţie asupra condiţiei umane în părţile mai blânde. I-a adus trupei prima nominalizare la Grammy în anul 2002, iar creierul din spatele său, chitaristul Daron Malakian are o explicaţie interesantă despre single.

Versurile sunt despre modul în care oamenii sunt priviţi diferit în funcţie de modul în care mor. Chitaristul a dat exemplul unei persoane care face abuz de substanţe narcotice şi care pentru unii merită să moară (aluzie la versul "angels deserve to die"). Iniţial titlul piesei era "Suicide", dar SOAD a fost nevoită să îl schimbe din cauza controversei provocate. De fapt, dacă ascultaţi cu atenţie primele secunde, înainte de legendarele acorduri de chitară, se aude vocea lui Serj Tankian spunând "we're rolling Suicide".

Videoclipul piesei a fost regizat de către Marcos Siega şi acţiunea se petrece într-o parcare a hotelului Oak Tree Inn din Los Angeles. Artiştii cântă piesa înconjuraţi de 1500 de fani, iar efecte speciale au fost folosite pentru a face să pară că muzicienii trec unul prin altul. Efectele aduc cu cele utilizate în clipul Red Hot Chili Peppers, "Around the World". În acest moment, pe final an 2020, videoclipul piesei "Chop Suey" are 1 miliard de vizualizări.

De remarcat că acest clip a fost postat în octombrie 2009 şi are o rezoluţie maximă ce merge doar până la 480p. Nenumărate legende au fost ţesute în jurul versurilor, conotaţiilor şi mesajului acestei piese. Acordurile de chitară de la început au fost încercate de generaţii de rockeri, fiind destul de simple, dar foarte catchy şi definitorii pentru sunetul SOAD. System of a Down a lansat în noiembrie 2020 primele piese din ultimii 15 ani, "Protect the Land" şi "Genocical Humanoidz". Ambele au de-a face cu conflictul dintre Armenia şi Azerbaidjan cu privire la regiunea Artsakh.