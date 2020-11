Killer be Killed este la al treilea single de pe noul album, "Reluctant Hero". Acest LP va sosi pe 20 noiembrie prin casa de discuri Nuclear Blast. Primele două single-uri au fost "Deconstructing Self-Destruction" şi "Dream Gone Bad". Acum putem asculta piesa "Inner Calm From Outer Storms", pe care cel mai mult străluceşte Greg Puciato, solistul de la Dillinger Escape Plan. Secţiunea sa de la final, arată o putere vocală fantastică şi o agresivitate cum rar mai auzim în ziua de azi.

Noul single este unul ameninţător, care se dezlănţuie la capacitate maximă la minutul 2, atunci când Max Cavalera şi chitara sa răguşită de la Soulfly acoperă tot. Max ne oferă şi clasicele versuri despre anarhie, apocalipsă şi furia umană devenită pacoste planetară. Videoclipul etalează aceste secvenţe muzicale cu jocuri de lumini stroboscopice nerecomandate celor ce suferă de epilepsie. Greg Puciato alunecă spre thrash şi industrial spre final de piesă, într-o secţiune excelent mixată.

Toboşarul Dave Elitch începe să sune chiar a Slayer la un moment dat. Îl cunoaştem de la The Mars Volta, dar acum îl regăsim în alt registru. Killer be Killed debuta în 2014, cu un album intitulat fix cu numele trupei. De fapt nu este o formaţie clasică, ci un super grup, cu 3 solişti: Max Cavalera de la Soulfly şi Cavalera Conspiracy, Troy Sanders de la Mastodon şi Greg Puciato de la Dillinger Escape Plan. Aceşti muzicieni inspiraţi ne vor oferi pe 20 noiembrie 11 piese noi.

Primul disc a vândut 5500 de unităţi în SUA în prima săptămână, debutând pe locul 58 în topul Billboard 200. Troy Sanders pregăteşte un nou LP cu Mastodon, dar şi unul cu un alt super grup, Gone Is Gone. Acea formaţie îi include pe Troy Van Leeuwen de la Queens of the Stone Age şi Tony Hajjar de la At The Drive-In.

Max Cavalera a lansat un nou album cu Soulfly în 2018, "Ritual", după ce lansase un disc şi cu Cavalera Conspiracy în 2017.