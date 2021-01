Drake este primul cântăreț care a depășit pragul de 50 de miliarde de stream-uri pe Spotify

Site-ul Chart Data, care păstrează evidențe constante ale graficelor și cifrelor de streaming, a anunțat recent că Drake a depășit 50 de miliarde de stream-uri (inclusiv pe piese în colaborare cu alt muzician) pe Spotify.

Această constatare este susținută și de ChartMasters, calculând că Drake a acumulat 35,72 miliarde de stream-uri pentru melodiile proprii și 14,30 miliarde de stream-uri pentru colaborări sau piese în care a apărut ca invitat special, ducând în total la puțin peste 50 de miliarde de stream-uri pe Spotify.

.@Drake has now surpassed 50 billion streams on Spotify across all credits. He is the first artist in history to hit this milestone.