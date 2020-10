Drake anunţă data de lansare a noului album, "Certified Lover Boy"

Drake a confirmat în sfârşit existenţa noului său album, "Certified Lover Boy" şi a anunţat data sa de lansare. Al şaselea LP din cariera rapperului canadian va debuta în ianuarie 2021. Un scurt teaser a fost postat pe Twitter, YouTube şi poate fi văzut în articol.

Drake a anunţat publicul că va lansa un nou album fix în ziua când împlinea 34 de ani: 24 octombrie. "Certified Lover Boy" soseşte în ianuarie 2021 prin casa de discuri a lui Drake, OVO Sound. Teaserul de 1 minut prezintă un copil care priveşte spre o entitate din cer care coboară spre el sub forma unei lumini. Imaginile care urmează reprezintă reconstituiri pentru artwork de pe precedentele albume ale muzicianului. Sunt aluzii la "Take Care", "Nothing Was the Same" şi "Dark Lane Demo Tapes".

La final avem o filmare deasupra unui stadion iluminat, pe care strălucesc literele "CLB" subliniate cu trandafiri. Canadianul oferise deja un titlu pentru acest album pe 14 august, "Certified Lover Boy", iar primul single de pe acest material discografic a fost colaborare cu Lil Durk, "Laugh Now Cry Later".

Cel mai recent album al lui "Drizzy" a fost "Scorpion" lansat în 2018, cu un număr impresionant de piese: 25. Acel disc a fost lansat cu un A side şi un B Side, fiind inspirat de "Life After Death" de la Notorious B.I.G. De această dată aşteptăm în 2021 un material mai concis, mai realist, aşa cum a promis Drizzy într-un interviu recent.

În aprilie artistul a lansat "Dark Lane Demo Tapes", o colecţie de mixtape-uri, 14 la număr, care includeau colaborări cu Chris Brown, Giveon, Young Thug şi Playboi Carti. În aceeaşi lună Drake a devenit primul artist masculin care avea 3 piese pe locul întâi în Billboard Hot 100, toate proaspăt lansate. Drake a apărut şi pe două colaborări, cu DJ Khaled şi Popcaan, dar şi pe un freestyle cu Headie One.

Pe lângă cel de-al şaselea album de studio, Drake mai pregăteşte şi un material colaborativ cu Future, "What a Time to Be Alive 2". Artistul a semnat un contract cu Nike care ar valora 460 de milioane de dolari. Se lucrează la o ediţie specială-capsulă de album "CLB" realizată în colaborare cu Nike, dar şi haine branduite cu "CLB" şi Nike.