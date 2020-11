Barack Obama l-a ales pe Drake pentru a îl juca într-un film biografic

Puţini ştiu că Drake şi-a găsit faima în filme înainte să fie un rapper de succes. Acum artistul ar putea reveni la prima pasiune, mai ales că ar putea fi implicat într-un proiect de film biografic care a stârnit atenţia tuturor. E vorba despre biografia lui Barack Obama, care îl prefera pe Drake ca interpretul său.

Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat într-un interviu recent că Drake îl poate juca într-un film biografic. Declaraţia nu este întâmplătoare, deoarece şi Drizzy spusese cu un deceniu în urmă că "scopul său în viaţă este să îl joace pe al 44-lea preşedinte SUA". Discuţia lui Obama cu presa a venit în contextul lansării cărţii sale, "A Promised Land", care a debutat pe 17 noiembrie şi a vândut 1.7 milioane de exemplare în doar o săptămână.

Barack Obama a discutat cu cei de la Complex News în cadrul unui interviu cu Chris Morman. Morman l-a întrebat pe fostul şef de stat dacă este de acord ca Drake să îl joace într-un film biografic. Fostul POTUS şi-a dat aprobarea, spunând următoarele:

Trebuie să spun asta, Drake pare capabil să facă orice vrea. Este un "frate" talentat, foarte talentat. Dacă vine momentul şi este gata, ştiţi voi... (zâmbet şăgalnic). El are, mai important, aprobarea familiei mele.

Este o aluzie la faptul că fiicele lui Barack, Malia (22 ani) şi Sasha (19) sunt fane ale artistului canadian. Cu 10 ani în urmă, atunci când Drake se declara deschis să joace rolul, el afirma şi că urmăreşte toate discursurile lui Obama şi este captivat de fiecare dată când îl prinde la TV. A studiat inflexiunile vocii sale şi ştia deja să îl imite destul de bine.

Până acum fostul preşedinte american a fost interpretat de actorul Parker Sayers în pelicula din 2016 "Southside With You". L-a jucat şi Devon Terrell în filmul "Barry", lansat de Netflix în 2016.

Drake a anunţat recent data de lansare a viitorului său album, "Certified Lover Boy". Acesta ar trebui să debuteze în ianuarie 2021 prin casa de discuri a artistului Ovo Sound. . Pe parcursul acestui an rapperul a lansat piese precum "Laugh Now Cry Later", dar şi viralul "Toosie Slide". Cât despre cariera actoricească a lui Drake, acesta a apărut în serialul canadian "Degrassi: The Next Generation", având un rol important pe parcursul a 100 de episoade.