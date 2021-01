Arnold Schwarzenegger a sărbătorit primirea vaccinului anti-COVID cu un citat din "Terminator"

Arnold Schwarzenegger și-a arătat susținerea pentru campania de vaccinare împotriva COVID-19 oferindu-se pe sine drept exemplu. Aflat în categoria de persoane cu grad de risc ridicat (vârsta de peste 65 de ani), acesta s-a înscris pe lista de așteptare și a primit prima doză de vaccin pe 20 ianuarie.

Îndrăgitul actor și fost guvernator al Californiei s-a vaccinat pe stadionul Dodger, împărtășind experiența sa cu urmăritorii lui de pe Twitter. Pentru ca momentul să fie cu adevărat memorabil, Arnold a inclus în mesajul său o faimoasă replică din "Terminator": "Come with me if you want to live!". Îi puteți citi întreaga postare mai jos:

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm