Cu câteva zile înainte de Crăciun intrăm în spiritul sărbătorilor de iarnă prin noua piesă lansată de ADDA şi Andrada Precup, câştigătoarea emisiunii X Factor 2020. Noua melodie se numeşte "De Crăciun" şi este o piesă sensibilă, ce apare la scurt timp după marea finală a show-ului de talente de pe Antena 1. Noul colind se poate asculta în articol.

Andrada Precup, finalista lui Ştefan Bănică în sezonul 9 X Factor a câştigat marele trofeu, în cadrul finalei de pe 18 decembrie. Andrada are o voce specială, memorabilă şi o capacitate de a livra emoţie care s-a remarcat în finala emisiunii. A concurat cu Adrian Petrache, Sonia Mosca şi The Super 4 pentru trofeul din sezonul 9. În finală tânără a interpretat piesa "România", alături de compozitorul melodiei, Adrian Daminescu. Cei doi au fost acompaniaţi de Damian Drăghici, creând un moment cu adevărat special.

Acum Andrada a lansat şi prima sa piesă din cariera sa post-show, alături de ADDA. Cele două îşi înlănţuie vocile sensibile pe o piesă liniştitoare, de dor pentru cei dragi şi plină de magia Crăciunului. Cele două artiste cântă din toată inima despre fulgi de nea, cu fundal de zurgalăi şi triluri despre momentul când "doar iubirea va conta". Melodia "De Crăciun" a fost compusă de către ADDA alături de Mihai Mitiescu, ProducaDoru şi Andrada Precup. "Când doar iubirea va conta să ne oferim tot ce e bun" este versul care defineşte aceasta creaţie.

ADDA vine după un an prin de lansări şi proiecte noi. În septembrie 2019 a lansat intro-ul pentru primul său album din carieră: "Artă, Viaţa şi Iubire". Au urmat apoi piesele "Ce am cu tine", "Cum doare o inimă", "A fost odată ca-n poveşti", "Răsărit", "Plâng în hohote", "Gradina", "Dacă", "Lacrimi", "Femei", "Fals", "Stelele" şi "Prieteni buni". În iunie artista a avut o colaborare de succes cu Smiley pe piesa "Sâmbătă seara", un single cu iz de vară, distracţie şi care a stat în Trending pe YouTube ceva vreme.

Pe 5 decembrie ADDA a obţinut cea de-a doua victorie de până acum la emisiiunea "Te cunosc de undeva", devenind o Jessie J foarte credibilă.

Andrada Precup are doar 16 ani şi este la începutul carierei sale muzicale. În urmă cu 5 ani a participat la concursul "Românii au Talent, unde a interpretat piesa "Memories" a lui Nicole Cherry.