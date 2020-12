ADDA a spart ghinionul și a câștigat cea de-a 13-a gală "Te cunosc de undeva!"

ADDA a reușit să obțină cel mai mare punctaj al ediției cu numărul 13. Artista a interpretat piesa "Nobody's Perfect" și i-a cucerit pe jurați. Deși a creat un moment antrenant și memorabil, ADDA a mărturisit că a întâmpinat dificultăți. Stresul acumulat și pierderea temporară a vocii au fost provocările pe care cântăreața a trebuit să le depășească. Mai mult, ADDA a purtat o costumație sumară, reușind astfel să treacă peste inhibiții și să aibă o atitudine îndrăzneață.

"Sincer, nu m-am așteptat. În show-ul ăsta am trecut peste toate blocajele mele sau măcar am încercat să trec peste toate blocajele mele din toate punctele de vedere. Chiar nu mă așteptam. Azi dimineață am venit cu un vibe foarte jos. Eu am încercat să dau tot ce am putut mai bun și mă bucur că ați apreciat lucrul ăsta și mulțumesc!, a declarat ADDA.