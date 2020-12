André Rieu prezintă online concertul "Magical Maastricht" - VIDEO

André Rieu le-a pregătit fanilor o surpriză de sărbători. În perioada 19 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, concertul "Magical Maastricht" va putea fi urmărit online.

André Rieu și orchestra sa Johann Strauss sunt, ca toți muzicienii din întreaga lume, profund afectați de pandemie. Din luna martie nu au susținut niciun concert și a fost sfâșietor faptul că nu au mai putut călători pentru a concerta împreună pe aceeași scenă, dar și pentru a fi alături de fanii lor. Astfel, în această iarnă, iubitul dirijor și violonist le-a pregătit milioanelor de fani o surpriză specială de sărbători.

În perioada 19 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, André Rieu prezintă "Magical Maastricht", un concert cu o durată de 150 de minute, care include cele mai importante momente ale concertelor sale de la Vrijthof. Concertul va fi transmis online, pentru a putea fi savurat în siguranță de acasă.

Andre Rieu: "Vă urez fiecăruia dintre voi un Crăciun fericit și sănătos - și sper ca acest concert special să vă ofere o stare de spirit mai bună și să vă umple inimile de bucurie"

"Pentru că în această vară, din păcate, nu ați putut veni la Maastricht, m-am gândit de ce să nu vi-l aduc eu pe Maastricht! Împreună cu Marjorie am ales câteva dintre reprezentațiile noastre preferate din ultimii 15 ani, susținute în piața mare de aici, din orașul meu natal. Privind înapoi la aceste concerte am râs și am plâns și sunt sigur că veți trece și voi prin aceleași emoții. Este un concert plin de nostalgie care mă face să îmi doresc să urc pe scenă, chiar acum! Vă urez fiecăruia dintre voi un Crăciun fericit și sănătos - și sper ca acest concert special să vă ofere o stare de spirit mai bună și să vă umple inimile de bucurie. Întotdeauna am spus că muzica aduce oamenii împreună și sunt atât de fericit că în acest Crăciun putem petrece câteva ore împreună bucurându-ne de muzică! Multă dragoste!", a transmis André Rieu.

VIDEO: Mesajul lui Andre Rieu

"Magical Maastricht" este un concert ce cuprinde cele mai frumoase melodii clasice, arii de operă, operetă, muzică de film și musical, valsuri încântătoare și, desigur, invitați foarte speciali, precum Jermaine Jackson, David Hasselhoff, Los del Rio, regretatul Trini Lopez și multe altele. Programul va include Tema Larei din "Doctorul Zhivago", dansată de 300 de cupluri profesioniste de dansuri, sau Defilarea Carelor din filmul "Ben Hur". André alege cântecele cu inima iar "Magical Maastricht" conține unele dintre cele mai înălțătoare și emoționante interpretări, precum "You Raise Me Up", "Volare", "You can't walk alone", "Wishing You Were Somehow Here Again", "Amigos para siempre" sau "The Blue Danube".

Bilete pentru concertul online André Rieu - "Magical Maastricht":

Un bilet costă 12,5 euro și poate fi achiziționat de pe www.andrerieu.com.

Prin achiziționarea unui bilet vă veți putea bucura de concertul "Magical Maastricht" de pe dispozitivul preferat, în perioada 19 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, prin intermediul link-ului personal primit în emailul de confirmare;

Fiecare bilete asigură accesul la trei streaming-uri împreună cu familia și prietenii.