Audițiile de la X Factor 2020 au ajuns la final; citește rezumatul ultimei runde

După săptămâni întregi pline de seri muzicale (joi și vineri), audițiile de la X Factor 2020 au ajuns la final. Noi concurenți au urcat pe scenă în seara de vineri, 20 noiembrie, întregind echipele, dar și listele de așteptare.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan, Iulian Selea, Eden Loren

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakeetra Knowles, Austin Hirth, Mehmet Dural

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band, Oana & George Indru, Ioana & Diana Conta, Marian & Teodora, Trio Eva

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi, Marta Verrecchia, Andreea Dobre, Andra Maria Barangă

Citește rezumatul ediției X Factor din 20 noiembrie:

Roxana Ene

Roxana este originară din Măcin, dar a plecat în Italia când avea 10 ani. Roxana a spus că a moștenit talentul de la membrii familiei. Tatăl ei cântă la acordeon, iar mama ei cânta într-un cor când era la școală. Concurenta a declarat că a venit la X Factor pentru a-și îndeplini un vis, acela de a cânta în românește, pe o scenă din România.

Roxana a interpretat cântecul Mariei Tănase, "Cine iubește și lasă" și a primit 3 DA.

"A fost ca o vrajă, să știi. M-am simțit hipnotizată", a comentat Delia.

Denisa Avram

Denisa are doar 16 ani și este din Buzău. Concurenta a spus că a luat primul contact cu muzica în clasa a 7-a când tatăl său a dus-o la lecții de canto. Apoi, tânăra s-a gândit să ia și lecții de teatru pentru a o ajuta la prezența scenică. Momentan, Denisa este elevă la Liceul de Artă. Pe scena X Factor, ea a interpretat piesa celor de la White Stripes, "Seven Nation Army" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

"Trebuie să te anunț că ai o super voce. Ai fost foarte bună!", i-a spus Ștefan Bănică.

Trio Eva

Trio Eva vine din Chișinău și este compus din Alexandra (15 ani), Evelina (16 ani) și Valeria (14 ani). Grupul a luat naștere acum șase luni, la inițiativa profesoarei lor de canto. Fetele au interpretat piesa "Chandelier" și au impresionat nu doar muzical, ci și prin costumație și coregrafie. Trio Eva a primit 4 DA și merge direct în bootcamp.

"Așa trebuie să arate un grup care a lucrat, care și-a orchestrat piesa", a spus Florin Ristei.

Gabriel Cîndea

Gabriel Cîndea are 27 de ani și lucrează la un radio din Orăștie. Deși prezintă emisiuni politice și emisiuni de divertisment, Gabriel a mărturisit că muzica este marea sa pasiune. Pe scena de la X Factor, Gabriel a cântat piesa "Broken Vow" și a primit 3 DA de la Ștefan, Loredana și Florin.

Loredana a apreciat sensibilitatea și timbrul special, fiind de părere că Gabriel ar putea cânta foarte bine compoziții de musical.

"Cel mai important e că ai adus stare. Mi-ai plăcut", a spus Ștefan Bănică.

Alexandra Robea

Alexandra are 27 de ani, este originară din Buzău, dar de mai bine de un an locuiește în București. În viața de zi cu zi, concurenta lucrează la o corporație, însă gândul său este mereu la muzică. Unul dintre motivele pentru care a venit la X Factor este dorința de a-și învinge teama de scenă.

Concurenta a interpretat piesa "Mulțumesc, iubită mama", în cinstea tuturor mamelor care își cresc singure copii, Alexandra numărându-se printre ele. A primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

"Se vede că ai în spate niște experiențe care te-au maturizat și te-au întărit", a spus Loredana.

Enrico Bernardo

Enrico are 47 de ani și vine din Italia. De profesie este cântăreț, antrenor vocal și compozitor. A studiat la Conservator, secția jazz, și a declarat că a experimentat mult din punct de vedere muzical. "Muzica trebuie tratată cu o oarecare umilință și liniște, fără să aștepți ceva în schimb", a declarat Enrico.

Pe scena de la X Factor, Enrico a interpretat piesa "When A Man Loves A Woman" și a primit 3 DA.

"Suntem norocoși că te avem aici, să simțim emoția, forța și masculinitatea vocii tale", a spus Loredana.

Andrada Făină

Andrada are 16 ani și este din Gorj. Concurenta a venit la X Factor pentru a căpăta mai multă încredere în sine și a-și fructifica pasiunea pentru muzică. Andrada a spus că a început să cânte din copilărie, moștenind talentul de la tatăl său. Tânăra a interpretat piesa "Break My Broken Heart" și a primit 3 DA.

"Ești o prezență foarte interesantă. Cred că te-ai simți mai bine într-un grup. Mi-ar plăcea să fii o opțiune pentru un grup", a spus Florin Ristei.

Raul Jipa & Claudia Iuga

Raul și Claudia sunt polițiști de profesie. Claudia este din Arad, iar Raul este din București. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 5 ani, la un festival. Au ținut legătura de-a lungul anilor și s-au decis să concureze împreună la X Factor. Concurenții au interpretat piesa "Shallow" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Liviu Miluț

Liviu are 14 ani și este din Calafat. A venit la X Factor cu o compoziție proprie de rap. Înainte de a urca pe scenă, concurentul a spus că versurile din piesele lui sunt inspirate din viața de zi cu zi. A dezvăluit că nu a avut o copilărie ușoară și că de multe ori a renunțat la școală în favoarea muzicii. Părinții lui au plecat în străinătate și de la 7 luni a fost crescut de bunica sa.

Liviu a primit 3 DA din partea juraților, Loredana sfătuindu-l să învețe cât mai multe cuvinte și să compună în fiecare zi.

Eden Loren

Eden are 19 ani și este originar din Roma. A venit la X Factor cu gânduri mărețe și speră să câștige premiul cel mare. Susținut în culise de profesorul său și de tatăl său, Eden a urcat pe scenă plin de încredere și i-a impresionat imediat pe jurați cu ținuta elegantă. Tânărul concurent a interpretat cu multă pasiune "Il Mare Calmo Della Sera" și a primit 4 DA.

"Loredana are toate motivele să fie fericită că te are aici. Ești concurentul ideal, ai făcut un moment senzațional. Felicitări! Răspunsul meu este DA!", i-a transmis Delia concurentului.

