Continuă infectările cu Covid-19 în România, de această dată afectând un muzician cunoscut. Este vorba despre Mihai Budeanu, membru al trupei 3 Sud Est, care se află în stare gravă la Terapie Intensivă. Artistul are nevoie de plasmă pentru a putea fi tratat. Află ce mesaj a transmis trupa din articol.

Mihai Budeanu, unul dintre cei 3 membri ai formaţiei 3 Sud Est a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Are o formă mai gravă a bolii, fiind internat la Terapie Intensivă. Iniţial artistul a fost internat la spitalul din Mangalia, dar starea sa s-a înrăutăţit şi Mihai a fost transferat la Medgidia pentru un tratament cu plasmă. Conform Observator News, deocamdată muzicianul nu necesită intubare, iar un medic a declarat pentru sursa citată că "greutatea îi îngreunează respiraţia".

Iată mesajul transmis de trupă pe Facebook:

Da, este adevărat. Colegul nostru Mihai este infectat cu Covid 19 şi este internat în secţia de terapie intensivă a Spitalului Municipal Medgidia. I se administrează plasmă şi tratament de specialitate. Să sperăm că starea lui se va îmbunătăţi cât mai repede. Nu este de joacă cu acest virus!!! Aveţi grijă de voi şi de cei din jurul vostru respectând regulile de protecţie. Vă ţinem la curent cu starea lui Mihai.

Zona de Sud Est a României este grav afectată de pandemie, iar Municipiul Constanţa a intrat în carantină de vineri, 20 noiembrie de la ora 20:00. Mihai Budeanu are 44 de ani şi face parte dintre membrii fondatori şi actuali ai trupei 3 Sud Est. Grupul lua naştere în 1997 şi îşi încheia activitatea în 2008. A revenit pe scena muzicală în 2014 şi îi are în componenţă pe Laurenţiu Duţă, Viorel Șipoș şi Mihai Budeanu. Grupul a lansat în vara lui 2020 piesa "Valuri", o poveste de iubire cu un vizual filmat pe malul mării. Cu un an în urmă debuta piesa "Epic", care dădea numele următorului album.

3 Sud Est este una dintre cele mai de succes formaţii din România, doborând numeroase recorduri la capitolul vânzări. A vândut 800.000 de CD-uri şi casete în toată ţara în primii ani de la înfiinţare.

Mihai Budeanu este cunoscut şi pentru melodia de generic a serialului Disney "Micuţa carte a junglei".