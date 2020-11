Shawn Mendes a fost invitat la BBC Radio 1, unde și-a mărturisit dragostea pentru Alicia Keys și a cântat două piese

Shawn Mendes a poposit recent în studioul BBC Radio 1, unde a vorbit despre cariera sa muzicală, dar a și delectat ascultătorii cu două interpretări memorabile. Găsești mai multe detalii în articol.

Shawn Mendes este numele care apare foarte des în mintea realizatorilor de emisiuni. Și este de înțeles. Are o carieră remarcabilă, o voce specială și un nou album ce urmează să fie lansat pe 4 decembrie. La BBC Radio 1, Shawn Mendes a vorbit despre noul material, "Wonder", despre procesul creativ, despre stările prin care a trecut în momentul în care a început să compună noile piese, dar și despre ce colaborări și-ar dori să realizeze pe viitor. Artistul a declarat că Alicia Keys reprezintă un adevărat mentor pentru el:

"Știi cine cred că este ca o zeiță care umblă pe Pământ, oferind dragoste și adevăr oamenilor? Alicia Keys. Este conectată la un țel măreț pentru orice și o iubesc. Indiferent dacă știe asta sau nu, este un adevărat mentor pentru mine. Suntem prieteni și chiar am comunicat mai des în ultimele săptămâni și sper că la un moment dat o să colaborăm".

Shawn Mendes nu s-a oprit doar la a vorbi cu pasiune despre muzică, ci a și interpretat două melodii. Prima dintre acestea a fost un cover după melodia "Can't Take My Eyes Off You". Așezat la o pianină, Shawn a creat o atmosferă romantică și caldă.

A urmat interpretarea single-ului "Wonder", cel care și dă numele viitorului său album. "Wonder" este o piesă pe care Shawn Mendes a compus-o împreună cu Nate Mercereau, Scott Harris și Thomas Hull.

Dincolo de partea muzicală, Shawn Mendes mai este implicat într-o altă lansare. Este vorba de documentarul "In Wonder", ce va avea premiera pe Netflix pe 23 noiembrie. Producția îl prezintă pe muzicianul de 22 de ani de-a lungul unui turneu cu 104 concerte. Mendes vorbește despre statutul de vedetă, relații și viitorul său în lumea muzicii. Acesta narează peste o serie de imagini din concerte, din culise sau din intimitatea casei. De asemenea, Camila Cabello este o prezență constantă în trailerul documentarului, apărând în mai multe cadre, atât intime, cât și la evenimente muzicale.