Shawn Mendes lansează albumul "Wonder" - VIDEO TEASER

Shawn Mendes va transforma sfârșitul anului pandemic 2020 într-o experiență muzicală magică și uimitoare, după cum ne indică titlul noului său album, "Wonder". Pentru a ne convinge, artistul a dezvăluit și un teaser al videoclipului ce va da startul promovării acestui material.

Shawn Mendes a profitat de perioada fără concerte pentru a finaliza un nou album de studio, cel de-al patrulea material al său. Discul se numește "Wonder", anunțul lansării fiind făcut chiar de Shawn, prin intermediul unui mesaj scris de mână.

"Mi-a fost atât de dor de voi toți. Știu că a fost un an cu adevărat înfricoșător pentru toată lumea, așa că vă trimit multă iubire", își începe artistul mesajul către fanii săi.

Artistul canadian oferă apoi detalii despre viitorul album, unul extrem de intim, pe care plănuia să-l lanseze de multă vreme.

"Simt că o frântură din mine a fost transformată în versuri pe hârtie și apoi înregistrată ca piesă. Am încercat să fiu al fel de autentic și sincer pe cât am fost întotdeauna. Este o lume și o călătorie și un vis și un album pe care mi-am dorit să-l fac de foarte mult timp."

"Wonder" va fi lansat pe 4 decembrie. Primul single, ce dă și titlul materialului, va fi dezvăluit pe 2 octombrie împreună cu un videoclip ce beneficiază deja de un teaser.

VIDEO TEASER: "Wonder" - Shawn Mendes

Shawn Mendes este un artist și compozitor canadian, care a devenit cunoscut în 2013 datorită coverurilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Al doilea material discografic, "Illuminate", a inclus hiturile "Treat You Better" și "There's Nothing Holdin' Me Back". Este unul dintre cei 5 artiști din istorie care au avut două albume ce au debutat pe locul întâi în US Billboard 200 înainte să împlinească 18 ani.

În 2019 a lansat alături de Camilla Cabello hitul "Senorita", ce a stabilit un record pe Spotify, devenind cel mai de succes duet masculin / feminin de pe această platformă de streaming