Romanița a lansat piesa "Unde Ești Tu", alături de Ad Litteram - AUDIO

Cunoscută publicului pentru vocea puternică și abordarea rock ce-i vine ca o mănușă, Romanița a acceptat provocarea de a încerca un nou stil muzical. "Unde Ești Tu", lansată în colaborare cu Ad Litteram, este prima piesă a artistei ce intră în zona de pop urban, iar sound-ul este foarte bine închegat, mesajul piesei fiind totodată extrem de puternic.

""Unde esti tu" este prima provocare pe care o am de la un producator (Angeles), un stil nou nou pentru mine, fresh, unde aportul meu este doar cel de interpretare.

Versurile piesei "Unde Ești Tu" sunt scrise de Cristian Scânteie Ionescu (Ad Litteram), împreuna cu Alin Angeles Dumitru, cel care a făcut și muzica. Mix & masterul este realizat de Johnny M.

"Când Angeles a venit cu piesa și mi-a propus acest proiect, am căutat perspectiva prin care eu puteam să pun un strop din mine în acest cântec. Am acceptat tocmai ca să ies din zona mea de confort, unde până acuma eu dețineam frâiele versurilor și al muzicii și am vrut să încerc să mă las dusa de val și îndrumată și de altcineva. Și îmi place foarte mult ce a ieșit.

"Unde ești tu" e întrebarea pe care mi-o pun eu mie, în oglindă. Sunt într-o continuă căutare, într-o continuă descoperire, pentru că am trecut printr-o poveste care nu s-a terminat ca în basme și am simțit pe pielea mea frământarile amintirilor și știu ce înseamnă să pierzi și să te pierzi. E important să ne asumăm când suferim și să nu ne ascundem sub o mască de fier, prefăcându-ne că totul este bine.

Cred că ăsta e mesajul principal al piesei. Dă-ți voie să suferi și nu-ți reprima sentimentele. Piesa este un duet tocmai pentru a sublinia că adevărul e mereu undeva la mijloc și atât ea cât și el suferă deopotrivă", a adaugat artista despre noua piesa.