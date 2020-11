Fotbalul nu mai este la fel fără public de mai bine de jumătate de an, dar spiritul său rămâne viu. Lana Del Rey contribuie la reaprinderea spiritului echipei Liverpool, cântând un cover după imnul său, "You'll Never Walk Alone". Piesa interpretată acapella a fost postată de Lana Del Rey pe Instagram şi poate fi savurată în articol.

"You'll Never Walk Alone" este o piesă cântată de Lana Del Rey cu multă emoţie şi încărcătură, etalându-şi talentul vocal deosebit. Această melodie în varianta Lanei se va regăsi într-un viitor documentar despre Liverpool FC. Varianta originală a melodiei apărea în muzical-ul "carousel" de la Rodgers & Hammerstein. Totuşi, varianta din 1963, un cover Gerry & The Pacemakers a fost adoptată de Liverpool ca imn propriu. Multiple alte echipe revendică acest imn, inclusiv Celtic şi am auzit zeci, dacă nu sute de coveruri, inclusiv unul realizat de Barbra Streisand, pe care vi-l recomand.

Lana Del Rey a interpretat piesa într-o cabină de înregistrări şi ne-a oferit momentul special pe Instagram, pe un fundal alb-negru. Acest release vine după ultimul single al Lanei, "Let Me Love You Like a Woman". El prefaţa noul album "Chemtrails Over the Country Club", care trebuia să debuteze în acest an, dar a fost amânat până cel devreme în martie 2021. Asta pentru că sunt închise fabricile şi liniile de producţii pentru viniluri, conform aristei. Ar dura cel puţin 11 săptămâni ca vinilurile să fie procesate.

Ultimul album a fost lansat de muziciană în 2019, sub numele de "Norman F*cking Rockwell". Între timp pentru a se revanşa pentru întârzierea albumului nou, Landa Del Rey va lansa de Crăciun un album cu coveruri "American standards and classics". Din formularea tinerei nu s-a înţeles clar dacă vom avea o lansare de album în perioada Crăciunului sau un album cu o tematică de Crăciun. Varianta a două ar fi cu siguranţă de dorit, fie şi numai pentru a o auzi pe solistă cum interpretează colinde cu abordarea proprie, melancolică.

La urma urmei Sia a făcut o impresie excelentă cu LP-ul de colinde propriu de acum câţiva ani. În 2020 Lana Del Rey a mai lansat primul său volum de poezii, atât în format fizic, cât şi audiobook.