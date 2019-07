Lana Del Rey lansează noul album "Norman Fucking Rockwell" în august

Cel de-al șaselea album de studio al Lanei Del Rey va fi lansat chiar luna viitoare. Artista americană a făcut anunțul în cadrul concertului pe care l-a susținut vineri în cadrul Benicàssim Festival din Spania.

Înainte de a interpreta piesa "Mariners Apartment Complex", fanii din fața scenei au întrebat-o pe Lana când vor putea asculta albumul integral. Neașteptat, artista a răspuns că discul "apare luna viitoare", fără a preciza însă o dată exactă.

Intitulat "Norman Fucking Rockwell", noul album Lana Del Rey este produs de Jack Antonoff și va include single-ul "Mariners Apartment Complex", una dintre piesele preferate ale Lanei de pe acest LP.

Lana este încântată că Jack Antonoff i-a produs noul album, povestind într-un interviu cum au ajuns să colaboreze.

"Acesta a fost un accident atât de fericit pentru mine, îl știam pe Jack [Antonoff] de acum 7 ani, amândoi lucrând atunci la albumele noastre cu Emile [Haynie], dar nu am vorbit cu adevărat cu el până în ianuarie [2018], moment în care el îmi spune: <<Ar trebui să ne întâlnim să lucrăm împreună>>.

I-am spus că am trei piese care îmi plac deja și pe care le vreau pe album și că la momentul respectiv nu scriam nimic, așa că ne-am întâlnit la studioul lui din New York și de acolo a pornit totul, pentru că el poate să cânte ore în șir și este atât de bun la pian, iar ceea ce scrie, din punct de vedere melodic, este oarecum clasic, iar în cazul meu a căpătat o nuanță folk. A făcut în așa fel încât să-mi fie foarte ușor să pun riff-uri peste tot ceea ce făcea, iar după o săptămână aveam două piese pe care le consider a fi două dintre cele mai bune piese pe care le-am scris vreodată. Este pur și simplu foarte autentic."