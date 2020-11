Miley Cyrus a explicat de ce nu îi place să plângă - VIDEO

Miley Cyrus a fost extrem de activă în ultima perioadă. Artista a lansat single-ul "Midnight Sky", pe care l-a interpretat la MTV VMA, a realizat cover-uri pop și rock, a anunțat un album nou pentru luna noiembrie, dar și un disc de coveruri după Metallica. N-ai spune că pandemia a ținut-o prea mult pe loc pe Miley, la fel cum nici momentele dramatice din viața ei nu i-au frânat avântul creativ.

La doar 27 de ani, Miley are în bagajul său emoțional experiența unui divorț și a pierderii unei persoane dragi, extrem de apropiate, totul întâmplându-se în văzul publicului. Artista alege, totuși, să nu se lase copleșită de emoții negative și să meargă mai departe. Nu îi place să plângă, explicând într-un interviu acordat realizatorului norvegian Skavlan că "instrumentele" pe care ea le folosește pentru a trece peste decepții și drame sunt diferite de cele la care apelează majoritatea oamenilor.

"Aș spune că sunt stigmatizate femeile care merg mai departe cu viața lor după o despărțire, lumea crede că sunt persoane reci. Am trecut prin multe momente dramatice în ultimii ani: mi-a ars casa din Malibu, am trecut printr-un divorț, am pierdut-o pe bunica mea, de care eram foarte apropiată. Nu am petrecut prea mult timp plângând, și nu pentru că sunt rece, sau pentru că încercam să evit ceva, ci pur și simplu pentru că nu s-ar schimba nimic dacă eu aș plânge. Încerc să fiu activă și implicată în ceea ce pot controla, pentru că altfel o să începi să te simți captiv. Îi înțeleg pe cei care se simt copleșiți de experiențele prin care trec, și știu că nu e ușor. Dar dacă îți creezi aceste instrumente, poți trece mai ușor peste tristețe.

Eu nu folosesc plânsul ca instrument. Eu trec peste mergând mai departe, mă vindec prin mișcare, călătorind, cunoscând oameni noi. Pierzi o persoană, dar intră o altă persoană în viața ta."