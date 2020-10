Eddie Van Halen a murit la vârsta de 65 de ani; Legendarul chitarist a pierdut lupta cu cancerul

Eddie Van Halen a murit pe 6 octombrie 2020, la vârsta de 65 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Legendarul chitarist şi cofondator al trupei Van Halen intrase în Rock and Roll Hall of Fame şi ne-a lăsat în urmă colecţii de riff-uri şi solo-uri care cu greu vor putea fi egalate sau depăşite. Detalii despre viaţa şi cariera sa aflaţi din articol.

Muzician de origine olandeză, Eddie Van Halen s-a născut în Amsterdam în 1955. Pe numele său complet Edward Lodewijk Van Halen, acesta a fost atât compozitor, cât şi producător, chitarist şi... inventator. A fost principalul compozitor al formaţiei Van Halen, fondând grupul alături de fratele său, toboşarul Alex Van Halen. În componenţa grupului se aflau şi basistul Mark Stone şi solistul David Lee Roth. Eddie se născuse într-o familie cu aspiraţii muzicale.

Tatăl său era cântăreţ la clarinet, saxofonist şi un pianist apreciat. Familia Van Halen s-a mutat în California în 1962, iar ambii fraţi, Eddie şi Alex au început să ia lecţii de pian la vârsta de 6 ani. Eddie a apreciat totuşi mai mult chitara şi a recunoscut într-un interviu celebru că multă vreme nu a ştiut să citească partituri. A fost un talent natural, a învăţat ascultând şi privind, fiind un om al improvizaţiilor. Prima trupă a fraţilor Van Halen a fost fondată în 1972, iar numele său devenea Van Halen la mijlocul anilor '70.

În 1977 venea contractul cu casa de discuri Warner Bros. Albumul de debut sosea în 1978, cucerind toată lumea încă de la coverul după The Kinks, "You Really Got Me". Pe acelaşi disc se găsea o altă piesă fabuloasă marcată de chitara lui Eddie, "Eruption". Cu Eddie la chitară, trupa a lansat 12 albume de studio, iar "1984" a fost poate cel mai de succes, primind discul de diamant şi vânzând 10 milioane de unităţi doar în SUA. Alte recunoaşteri ale meritelor chitaristului includ votul pe locul întâi în Top 100 chitarişti din revista "Guitar World" în 2012.

Trupa a primit şi un Grammy în 1992 pentru "For Unlawful Carnal Knowledge" şi a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2007. Eddie şi-a împrumutat talentul şi unor colaboratori cu nume mari, precum Michael Jackson, căruia i-a compus solo-ul de pe "Beat It". A mai colaborat şi cu Black Sabbath, Roger Waters, Brian May şi KISS. Problemele cu sănătatea au început în anul 2000, când Eddie a fost tratat pentru cancer la limbă şi a avut o operaţie de înlăturare a unei părţi a limbii.

Cancerul avea să revină, de această dată la gât, iar Eddie s-a luptat cu această boală în ultimul deceniu. Chiar dacă a fost fumător înrăit decenii bune, chitaristul susţinea că pană de chitară metalică pe o ţinea mereu în gură ar fi fost de vină pentru boală. În ciuda problemelor cu sănătatea a continuat să cânte şi l-a introdus pe fiul său Wolfgang în trupa Van Halen ca basist în 2006. Artistul lasă în urmă moştenirea muzicală, pe soţia sa Janie şi fiul Wolfgang.

Eddie a fost şi inventator, creând un sistem de suport pentru chitară sau orice instrument. Acesta permitea o ţinere a instrumentului astfel încât chitaristul să poată aborda noi tehnici şi să cânte la toate corzile din orice unghi.