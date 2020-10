The Motans a lansat "Insula", o piesă în colaborare cu EM44

Lansată inițial exclusiv pe radio, noua piesă marca The Motans a fost urcată și pe platformele digitale. În colaborare cu tânăra artistă EM44, "Insula" este o baladă dulce-amară, pe care te invităm să o asculți în articol.

"Insula" a cucerit fanii de la prima notă muzicală, aceștia așteptând cu nerăbdarea lansarea în mediul online. Iată că artistul le-a făcut pe plac, iar astăzi ne putem bucura oricând dorim de noua melodie. Compusă de Denis Roabes, Sebastian Barac, Alexandru Cotoi și Marcel Botezan, "Insula" este o piesă melancolică ce creează o poveste în care fiecare ascultător se poate regăsi.

Melodia vorbește despre iubire, fericire, și despre acea "insulă", o metaforă a noastră. Poate fi un mediu plăcut în care ne simțim confortabil singuri sau poate fi pustiu în lipsa unui partener. Mesajul piesei poate fi interpretat în diferite moduri, în funcție de experiențele și poveștile fiecărui ascultător în parte.

The Motans se pregătește de lansarea EP-ului "Dark Side of the Cookie". Muzicianul și-a încântat recent fanii, lansând piesele "Cel din Oglindă" și "Astrologic Vorbind". În primăvara lui 2018, The Motans a lansat albumul de debut "My Gorgeous Drama Queens". Printre piesele incluse pe disc se numără "August", "Nota de plată", "Versus", "Drama Queen", "Friend Zone", "1000RPM" sau "Weekend".

EM44, pe numele real Emanuela Alexa, a ajuns la urechile publicului datorită colaborărilor cu Deliric și Silent Strike. În trecut EM44 a mai lucrat alături de formația de rock alternativ BAB. Recent, tânăra a semnat un contract cu Global Records și a lansat anul acesta piese ca "Fun", "Nebună" sau "Gasolina" (ft. SICKOTOY).

Ascultă The Motans ft. EM44 - "Insula":