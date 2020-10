"Astrologic Vorbind" a fost compusă de Denis Roabeș, iar de producție s-au ocupat Alex Cotoi, Marcel Botezan și Sebastian Barac. Profunzimea piesei este redată în imagini filmate integral cu telefonul.

Regia clipului a fost gândită de Bogdan Păun, director de imagine a fost Alexandru Mureșan, iar producția video este semnată de Loops Production. Actorii Andrei Ivan și Ana Beatrice Bodea au dat viață personajelor gândite în versurile lui Denis Roabeș și își trăiesc intens povestea de dragoste.

"A fost o experiență inedită filmarea clipului, dar rezultatul și calitatea producției nu diferă de cele ale unui videoclip realizat clasic. Piesa este o stare, un moment pe care toți îl trăim sau ne dorim să fim acolo și visăm la acea clipă perfectă. Bucurați-vă de ea și de ceea ce simțiți atunci când o ascultați", a spus The Motans.

The Motans este Denis, un tânăr din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim. Prima piesă lansată a fost "Versus". Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend", dar și una dintre cele mai îndrăgite piese ale verii "August", au propulsat The Motans printre numele cele mai apreciate ale industriei muzicale din România.

The Motans a lansat pe 7 martie 2018 albumul de debut "My Gorgeous Drama Queens". Printre piesele incluse pe disc se numără "August", "Nota de plată", "Versus", "Drama Queen", "Friend Zone", "1000RPM" sau "Weekend".

În luna august a acestui an, The Motans a lansat cel de-al doilea album din cariera sa, "My Rhythm & Soul". Materialul discografic include 12 piese compuse de artist.