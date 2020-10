Linkin Park a lansat o versiune diferită a piesei "In The End" - AUDIO

V-aţi imaginat vreodată cum ar fi sunat una dintre cele mai celebre piese rock de la început de mileniu? E vorba despre "In The End" de la Linkin Park, care tocmai a fost lansată într-o versiune diferită de cea pe care o ştiam. Este o variantă demo, care nu a mai ajuns pe album şi care pune mai mare accent pe secţiunea de rap a lui Shinoda. O puteţi asculta în articol.

Această versiune demo a piesei "In The End" este mai apropiată de un rap cu extra mixaj, renunţând la chitară, care se aude mai încet în fundal, dar şi la percuţie. Secţiunea sensibilă a lui Chester Bennington este puţin mai ritmată, iar ţipătul său legendar este mai puţin intens şi curat, separat de restul piesei. Acest release de versiune demo vine cu o săptămână înainte de lansarea ediţiei aniversare a albumului "Hybrid Theory", care împlineşte 20 de ani în această toamnă.

Debutul lui "Hybrid Theory 20th Anniversary Edition" are loc pe 9 octombrie. Va fi lansat prin Warner Records şi va avea multiple variante box set, fizice şi digitale, inclusiv una Super Deluxe şi Super Deluxe Vinyl. Sunt incluse şi rarităţi şi B-Sides, iar varianta Super Deluxe aduce 5 CD-uri, 3 DVD-uri, 3 viniluri şi o carte ilustrată cu 80 de pagini şi cu fotografii nemaivăzute până acum cu formaţia. Este inclus şi un poster cu Chester Bennington şi un stage pass laminat.

Cu câteva săptămâni în urmă a apărut un alt demo nemaiauzit de fani până acum în varianta de studio, "She Couldn't", o baladă ceva mai blândă în stil "My December". "Hybrid Theory" este mai mult decât un nume de album, a fost şi numele trupei înainte să se transforme în Linkin Park din motive de copyright. LP-ul a sosit în octombrie, în anul 2000 şi a avut un succes uriaş. Trupa lua naştere în 1996 şi şi-a încercat norocul în cluburile din Los Angeles câţiva ani până să fie remarcată.

4 single-uri uriaşe au rezultate de pe disc: "One Step Closer", "Crawling", "Papercut" şi "In The End". Albumul a vândut 12 milioane de unităţi doar în SUA. Povestea formaţiei părea a fi ajuns la final în iulie 2017, atunci când Chester Bennington şi-a luat viaţa. Între timp Mike Shinoda a început o carieră solo, a lansat un album de debut în 2018 şi 3 EP-uri în acest an, oferind şi indicii că ar putea exista şi un viitor pentru LP cu un solist nou potrivit.