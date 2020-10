iMapp Bucharest este finalist la premiile AV AWARDS din Londra

Proiectul din cadrul campaniei internaționale de solidaritate "One World. One Heart." a adus iMapp Bucharest pe lista finaliștilor la premiile AV AWARDS din Londra. Campania a avut loc în aprilie anul acesta, în timpul carantinei generate de pandemia de COVID-19.

iMapp Bucharest, unul dintre cele mai importante evenimente de video mapping din lume, a fost inclus pe lista finaliștilor AV Awards. Aceasta este a doua nominalizare, după cea din anul 2016, când iMapp a fost desemnat finalist la categoria "Live Event of the Year".

Concursul AV AWARDS este organizat de AV MAGAZINE din Marea Britanie, o publicație care este o autoritate în domeniul recenziilor audiovizuale de mai bine de 40 de ani, bucurându-se de recunoaștere atât în Europa, cât și în afara ei.

Câștigătorul premiului "AV IN ACTION" va fi desemnat prin votul publicului, dintre cei opt finaliști internaționali, și va fi anunțat în cadrul ceremoniei virtuale a AV AWARDS din data de 20 noiembrie 2020.

Termenul limită, până la care se poate vota, este de 4 noiembrie 2020. Cei care doresc să susțină iMapp Bucharest o pot face votând aici.

Campania internațională de solidaritate "One World. One Heart.", pentru care iMapp Bucharest a fost nominalizat la AV AWARDS din Londra

Într-un moment de distanțare fizică și carantină globală, în contextul internațional al pandemiei de COVID-19, iMapp Bucharest a lansat o inițiativă artistică prin care a adus un mesaj de solidaritate și speranță la nivel mondial.

Cea de-a VI-a ediție a concursului internațional de video mapping iMapp Bucharest – Winners League/Liga Câștigătorilor a avut loc în 2019 sub deviza "One Map. Different Journeys"/„O Hartă. Călătorii Diferite.”. Poate că, pentru prima dată în istoria noastră recentă, întreaga lume se confruntă cu aceeași amenințare, astfel încât călătoriile și experiențele diferite au devenit una singură pentru noi toți.

În acest context, iMapp Bucharest a creat un proiect de conștientizare publică a susținerii reciproce, implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, care a promovat mesajul "One World. One Heart.": #strongertogether #staybrave #lovecandoanything.

În mai puțin de două săptămâni, 46 de artiști vizuali din 27 de țări s-au alăturat inițiativei prin crearea – pro bono – a unor animații 3D, cu o durată de 10 secunde, pornind de la același element – o inimă, întărind, prin forța creativă, mesajul campaniei de solidaritate la nivel mondial.

Lucrările au fost reunite într-un singur video, care a fost proiectat simultan, pe 17 aprilie, pe fațadele unor clădiri din întreaga lume, respectiv din București (România), Budapesta (Ungaria), Lyon (Franța), Kiev (Ucraina), Paris (Franța), Moscova (Rusia), Monterrey (Mexic), Seattle (S.U.A.), Asker (Norvegia).

AFTERMOVIE iMapp Bucharest - "One World. One Heart."

Proiectul "One World. One Heart.", implementat prin intermediul artelor vizuale la nivel internațional, a fost realizat pro bono de artiștii implicați și a fost susținut tehnic și logistic de parteneri, fără costuri din bugetul Primăriei Capitalei sau din al Creart.

__