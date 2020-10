AC/DC le-a făcut fanilor o surpriză astăzi, lansând un teaser de 30 de secunde pentru prima sa piesa după câţiva ani buni. E vorba despre "Shot In the Dark", care sună fix ca pe vremuri judecând după scurtul extras publicat online. Avem detalii despre track şi planurile australienilor în articol.

"Shot In the Dark" este prima piesă AC/DC din ultimii 6 ani şi sună foarte bine, păstrează acela sound tipic al formaţiei. Stilul riff-urilor de chitară poate fi recunoscut imediat şi Brian Johnson îşi etalează clasicul timbru vocal înalt. Formaţia australiană şi-a anunţat oficial reunirea pe 30 septembrie, confirmând că solistul Brian Johnson, toboşarul Phil Rudd şi basistul Cliff Williams compun din nou grupul. Alături de Angus Young vine şi Stevie Young, la chitară, păstrând moştenirea familiei Young vie, chiar şi după moartea lui Malcolm Young în 2017.

Teaserul de 30 de secunde a fost postat alături de mesajul "Are you ready?" şi hashtag-ul #PWRUP, cel mai probabil o aluzie la numele unui nou album. Se vehiculează denumiri precum "Power Up", "Powerup", "PWR/UP" şi alte variaţiuni pe aceeaşi temă. Încă nu e clar dacă acest disc va sosi în 2020, dar sesiunile de înregistrare au început de ceva vreme, multiple fotografii cu componenţii trupei apărând online pe parcursul ultimilor 2 ani. Un alt teaser a apărut recent sub forma unui poster lipit în fata liceului la care a învăţat Angus Young.

În plus au fost postate şi teasere criptice pe Twitter şi Facebook. În ultima lună au apărut şi fotografii de la o filmare de videoclip a grupului, postate pe site-ul AC/DC dar şterse rapid ulterior. La începutul anului, înainte de pandemie, se zvonea că AC/DC ar fi gata să plece într-un turneu global, cu opriri pe marile stadioane ale lumii. Ar fi făcut asta cu Johnson în lineup, care revenea după retragerea de acum 4 ani, când doctorul i-a spus că pierderea sa de auz e prea avansată şi concertele l-ar face să surzească.

O perioadă a fost înlocuit de solistul Guns N' Roses, Axl Rose. Cu doi ani în urmă Brian şi Phil, alături de Angus şi Stevie au fost fotografiaţi în faţa Warehouse Studios, în Canada. De atunci tot bântuie zvonuri despre reunirea uneia dintre cele mai populare trupe din lume. Ultimul LP AC/DC a fost "Rock or Bust" din 2014, urmat de un turneu plin de incidente. A inclus plecarea lui Johnson, Rudd şi Williams, dar şi moartea cofondatorului Malcolm Young.

Rudd a fost dat afară din formaţie atunci când a fost găsit vinovat de posesie de droguri şi ameninţări cu moartea în Noua Zeelandă. Toate acestea sunt acum în trecut şi ne pregătim acum de o nouă etapă în existenţa trupei, care şi-a început povestea în 1973.