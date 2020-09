Mike Shinoda lansează piesa "License to Waltz", anunţă al treilea album "Dropped Frames"

După ce ne-a oferit două EP-uri pe parcursul acestei veri, Mike Shinoda anunţă al treilea material "Dropped Frames". Noul disc este prefaţat de un single intitulat "License to Waltz", pe care îl puteţi asculta mai jos. Avem şi detalii despre noua creaţie a artistului în cadrul articolului.

"Dropped Frames" 1 si 2 au fost create în bune parte live pe Twitch în sesiunile zilnice sau săptămânale ale muzicianului. Mike Shinoda a acceptat total inputul şi sugestia fanilor, uneori folosind chiar sample-uri trimise de aceştia pentru piese. Accentul s-a pus pe "Dropped Frames" pe piese instrumentale, psihedelice, electronice. Multe dintre sunete sunt luate din jocuri video, iar Mike este mare gamer, jucându-se deseori live pe Twitch jocul Animal Crossing.

În ultima lună membrul Linkin Park a primit şi oferta de a crea imnul conferinţei de gaming Gamescom 2020. Şi acel proiect s-a realizat tot live cu fanii pe Twitch. Revenind totuşi la noul EP, el este anticipat cu o lansare de single, "License to Waltz", pe care îl puteţi asculta mai jos. Este ultima piesă de pe album şi sună clar a coloană sonoră de jocuri de Gameboy. Are acel fler dramatic al jocurilor JRPG de acum multe zeci de ani, dar îi este alipit un ritm de vals clasic şi o percuţie modernă. Include elemente din "Super Mario Bros" şi "Waltz of the Flowers", din filmul "Caddyshack".

Iată tracklist-ul lui "Dropped Frames 3":

"Dream Fragment" "Sound Collector" "Dust Code" "No Delete" "Robet Yodel" "Vibe Train" "Mike’s Gonna Mike" "Shoreline" "Goodbye Cow" "Genesis Supernova" "Sidechain Gang" "Overcast" "A Thousand Jams" "License To Waltz"

Noul EP va sosi pe 18 septembrie. În ultima lună unul dintre momentele lui Mike de pe Twitch s-a viralizat în ţara noastră, atunci când artistul i-a descoperit pe cei de la Subcarpaţi. Ultimul său EP, "Dropped Frames Vol. 3" a sosit pe final de iulie, după ce primul "Dropped Frames" venise pe 10 iulie. Shinoda este într-o vervă creativă de când a început cariera solo, cu albumul "Post Traumatic" din 2018. Acel material discografic a fost folosit pentru a exterioriza tristeţea şi sentimentele puternice resimţite după moartea lui Chester Bennington în 2017.

Linkin Park a lansat în august 2020 o piesă numită "She Couldn't", din arhivele trupei şi a promis o lansare de ediţie aniversară de 20 de ani a albumului "Hybrid Theory" în această toamnă.