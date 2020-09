Între lansări de albume Deftones şi Marilyn Manson a trecut aproape neobservat debutul unui album nou Machine Gun Kelly. Este un LP de metamorfoză din rapper în rocker alternativ, iar pe disc găsim şi o colaborare cu Halsey pe piesa "Forget Me Too". Halsey "atacă" piesa ca o nouă Avril Lavigne şi o puteţi asculta mai jos.

Rapperul Machine Gun Kelly a lansat albumul nou punk-rock/pop-punk "Tickets to My Downfall" săptămâna trecută, încercând o nouă abordare muzicală. Sună a Blink-182 şi uneori a Green Day, iar artistul apare acum cu părul mai lung şi cu o chitară mereu în mână. Recent a declarat şi că nu contează dacă nu cunoşti teorie muzicală, câtă vreme ai feeling şi a citat lipsa de studii a lui Kurt Cobain, care totuşi a avut compoziţii legendare la chitară. "Forget Me Too" este poate single-ul de pe albumul MGK care a primit cea mai multă atenţie, prin implicarea lui Halsey.

Ea sună un pic ca Avril Lavigne şi o auzim cu un flow mult mai rapid decât pe piesele sale pop clasice. E puţin bizar să vedem această colaborare, deoarece cu câţiva ani în urmă a existat o dispută între Machine Gun Kelly, Halsey şi iubitul său de atunci, G-Eazy. În 2017 rapperul a postat două fotografii ale sale cu Halsey la plajă, alături de alţi câţiva prieteni. Ulterior Halsey a început o relaţie cu G-Eazy, dar s-a despărţit de el în 2018. Apoi într-un freestyle din august 2018, MGK a avut versuri despre o relaţie cu Halsey, atacându-l pe acel muzician cu acest detaliu, dar şi cu faptul că îl copiază prin vopsirea părului şi un cercel în ureche.

G-Eazy a răspuns pe piesa "Bad Boy", numindu-şi rivalul un troll care nu are cum să fie la fel de mare ca el. MGK e ceva mai cuminte şi domestic zilele acestea, lăsând în urma versurile despre suicid şi axându-se pe relaţia cu Megan Fox, care a fost şi protagonista videoclipului său "My Bloody Valentine".

Scandalul a rămas în urmă, iar acum se lasă cu un imn pop punk nervos, care s-ar simţi ca acasă într-un playlist MTV de la început de deceniu. Noul album al lui MGK include şi colaborări cu Travis Barker, toboşarul Blink-182, dar şi cu Trippie Redd sau Iann Dior. Machine Gun Kelly consideră că nu a trecut la un alt gen muzical şi că nu îi place ca lucrurile să fie puse în categorii, ci vrea doar să proiecteze creativitate şi dragoste.