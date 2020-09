Faithless lansează primul album după 10 ani; Ascultă primul single de pe LP, "Synthesizer"

Faithless a revenit după 10 ani de pauză şi a anunţat primul LP după un deceniu. Acesta va sosi la toamnă şi în aşteptarea debutului am primit un single şi un videoclip, "Synthesizer". Grupul britanic de muzică electronică continuă să aibă un sunet fresh după mai bine de 20 de ani de carieră. Ascultă noua piesă în articol şi află detalii despre LP.

Viitorul album Faithless se numeşte "All Blessed" şi va sosi în octombrie. Creatorii lui "God Is a DJ" şi "Insomnia" au zguduit scena muzicală cu acele release-uri, care încă se aud remixate în Ibiza şi acum. Ultimul album de studio sosea totuşi în 2010, iar în 2011 povestea grupului se încheia. Faithless a fost readus la viaţa totuşi în această vară, odată cu lansarea piesei "This Feeling", colaborare cu Suli Breaks şi Nathan Ball. Acum avem şi un single de pe viitorul album, "Synthesizer".

Această combinaţie de EDM şi trance are clasica urcare spre "nirvana", acel crescendo pe care toţi pasionaţii de trance îl cunosc şi îl aşteaptă. Vocile electronice, un bas discret şi sintetizatoare futuriste se îmbină cu o voce masculină molatecă. Videoclipul prezintă un univers futurist, în care un DJ este în comuniune cu un robot şi toată planeta mecanizată se mişcă în ritmul clapelor sale. Acest single pare genul de piesă cu care să porneşti un mega mix de câteva ore.

Albumul cel nou, "All Blessed" va sosi pe 23 octombrie şi include 12 piese în stilul unic Faithless. Nathan Ball este vocea noii piese, iar videoclipul este creat împreună cu Strangeloop şi [namethemachine]. Iată tracklist-ul noului disc:

Poetry (feat. Suli Breaks) Gains (feat. Suli Breaks) I Need Someone (feat. Nathan Ball & Caleb Femi) Remember (feat. Suli Breaks & LSK) Synthesizer (feat. Nathan Ball) My Town (feat. GAIKA) What Shall I Do? Friendship Walk In My Shoes All Blessed Innadance (feat. Suli Breaks & Jazzie B) Take Your Time (feat. Damien Jurado & Suli Breaks)

Faithless pornea la drum în 1995, cu solistul Maxi Jazz, care i-a definit imaginea şi identitatea cel puţin un deceniu. Grupul a urcat în topuri şi a intrat în mainstream ajungând în culmea succesului să fie headlineri la legendara scenă Pyramid de la festivalul Glastonbury de 2 ori. Faithless şi-a anunţat retragerea din muzică în 2011, dar în 2015 Sister Bliss şi Rollo (membri ai formaţiei) s-au reunit pentru aniversarea de 20 de ani a trupei. Sister Bliss s-a ocupat de concertele live ale grupului de atunci.

Maxi Jazz a ales să nu mai facă parte din Faithless şi are propria sa trupă, Maxi Jazz & The E-Type Boys.