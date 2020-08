Irina Loghin a a fost diagnosticată cu Covid-19, împreună cu familia sa

Cântăreaţa de muzică populară Irina Loghin a fost confirmată drept infectată cu virusul SARS-COV-2. Artista este internată la Institutul Matei Balş din Bucureşti, iar soţul şi fiul său sunt de asemenea infectaţi. Interpreta şi-a făcut testul din proprie iniţiativă, fără a avea vreun simptom. Primul test Covid-19 a ieşit pozitiv, iar marea doamnă a muzicii populare romaneşti l-a repetat a doua zi, neavând încredere în primul. După ce şi al doilea a ieşit pozitiv, artista s-a internat.

Conform unor surse din presa locală, Ion Cernea, soţul de 84 de ani al Irinei Loghin are totuşi simptome ale bolii. Exista şi o teorie legată de modul în care muziciana a luat Covid-19. Aceasta aminteşte că soţul şi fiul său au fost la mare recent şi e posibil ca astfel să fi contractat virusul. Iată declaraţia completă a artistei pe pagina sa oficială de Facebook:

Dragii mei,

După cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut niciun simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli.

Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile. Am primit sute de telefoane, mii de mesaje pe pagina de Facebook. După cum spune una din melodiile mele, "Câte flori mi-ați dat voi mie/Nu pot crește pe câmpie", tot așa, nu vă pot mulțumi eu fiecăruia în parte pentru gândurile bune, pentru fiecare încurajare și urare de sănătate, "Dar câte zile oi avea/Vă dau flori cu gura mea!"

Vă mulțumesc tuturor pentru că mă prețuiți, pentru că mi-ați dovedit încă o dată că îmi sunteți alături atât la bine, dar mai ales la greu! În încheiere, atât vă pot spune: "Eu sunt tot Irina voastră/ Iar voi... tot ce am mai bun!"