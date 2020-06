Prima formaţie a lui Chester Bennington, Grey Daze a lansat albumul "Amends"

Chester Bennington nu a făcut parte doar din Linkin Park, ci şi dintr-o trupă foarte promiţătoare în anii '90, Grey Daze. Aborda genul grunge, combinat cu un început de rock alternativ. Chester şi-a luat viaţa în 2017, iar în acelaşi an se reunise cu grupul şi începuse înregistrările la un LP care reinterpreta hiturile trupei. Acel disc a fost finalizat de prietenii şi familia artistului, dar şi de foştii colegi, iar el a fost lansat pe 26 iunie. Se numeşte "Amends" şi puteţi asculta piese de pe el în articol.

În februarie 2017 Chester Bennington şi foştii colegi de trupă se reuneau în studio pentru a re-înregistra piesele vechi. Dorinţa lor era de a relansa material Grey Daze şi de a ţine măcar un concert special. Din păcate tragedia a lovit în iulie 2017, când Chester s-a sinucis, şocând fani, prieteni, familie şi muzicieni. Toboşarul şi cofondatorul trupei, Sean Dowdell a canalizat durerea pierderii sale într-o continuare a proiectului muzical început cu solistul.

A adunat o echipă all star, care îi include pe chitariştii Korn Brian Welch şi James Shaffer, pe Page Hamilton (de la trupa Helmet), Chris Traynor (Bush, Helmet, Orange 9MM) plus Laura Pergolizzi şi Jasen Rauch de la Breaking Benjamin. Fiul lui Chester, Jaime Bennington a regizat un videoclip şi a contribuit cu voce la acest disc. Şi văduva lui Chester, Talinda Bennington a fost implicată în realizarea acestui album, care e atât produs artistic, cât şi tribut pentru un mare talent.

Grey Daze are un sunet şi un vibe complet diferit de Linkin Park, îmbinând elemente de rock alternativ şi grunge, faţă de rap/metal-ul care a consacrat LP. Sunetul poate aminti puţin de Alice in Chains, dar poate cu o abundenţă mai mare de influenţe electronice. Single-urile lansate de pe LP până acum sunt "B12", "Soul Song", "Sometimes" şi "Sickness". Vocea lui Chester este preluată din înregistrări din anii '90, dar instrumentalul este complet nou.

Acest material ar fi trebuit să debuteze pe 10 aprilie, dar din cauza pandemiei a fost amânat până pe 26 iunie. Totuşi fanii au avut ocazia să îl asculte timp de 24 ore în exclusivitate în aprilie. Un moment special şi sensibil este ultima piesă de pe album, "Shouting Out", care include o înregistrare a unui mesaj lăsat pe căsuţa vocală de Bennington. Este un soi de mesaj de adio, de pace şi de dragoste în acel voicemail personal.

Titlul "Amends" vine din piesa "Morei Sky", în care Chester cântă "dacă aş avea o a doua şansă, m-aş revanşa (I'd make amends)". Un alt moment sensibil este cel în care fiul lui Chester, Jaime cântă pe piesa "Soul Song", care aduce cu Pearl Jam, dar şi cu Dead by Sunrise, un alt proiect muzical al lui Bennington.

Playlist complet album: