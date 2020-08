A murit Traian Bălănescu, unul dintre fondatorii trupei Vama Veche

Muzicianul Traian Bălănesu a decedat în decursul zilei de astăzi, 28 august 2020. Vestea cea tristă a fost dată de actorul Ovidiu Niculescu pe pagina sa de Facebook. Găsești mai multe detalii în articol.

Traian Bălănescu (claviaturi, pian) a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Vama Veche, alături de Liviu Mănescu (bass) şi Tudor Chirilă (voce), înființată în septembrie 1996. Momentan, nu se cunosc cauzele decesului.

"Uneori aşa îmi vine să urlu la cer când rapeşte oameni speciali şi talentaţi înainte de vreme! E îngrozitor! A murit Bălănescu Traian al nostru! E cea mai cumplita dimineaţă Traiane, aşa ceva nu se face dragule, nu aud decât pianul tău cu care ai încântat generaţii cu piesele trupei Vama Veche şi efectiv nu pot să ma opresc din plâns... Ai lăsat o umbră imensă în soare blondule nebun de frumos, aşa să ştii...RIP", este mesajul transmis de Ovidiu Niculescu pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește perioada Vama Veche, Traian Bălănescu a lucrat la albumele "Nu am chef azi" (1997), "Vama Veche" (1999), "Nu ne mai trageţi pe dreata 2000", "Am să mă întorc bărbat" (2002), "Best of Vama Veche – Tuborg Music Collection 5" (2004), "Live la Sala Palatului" (2005) şi "Fericire în rate" (2006).

Cum orice început are și un sfârșit, în 2006, Vama Veche s-a despărțit, iar Traian Bălănescu, Răzvan "Lapi" Lupu și Liviu Mănescu au acționat în instanță membrii trupei Vama, pentru încălcarea drepturilor de autor asupra pieselor Vama Veche. Ulterior, Traian Bălănescu (claviaturi, pian), Liviu Mănescu (chitară, bass) și Răzvan "Lapi" Lupu (tobe) au fondat Trupa Veche. În 2007, formația de muzică rock a lansat albumul "1.907 km".