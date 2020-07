Programul concertelor din cadrul Lollapalooza 2020, ediția de pe YouTube (Link livestream)

Lolla2020, ediția online a festivalului american Lollapalooza, aduce publicului oportunitatea de a urmări pe YouTube 150 de concerte. Programul pe zile recent dezvăluit include show-uri ale unor nume sonore din industrie, precum Metallica, The Cure și Paul McCartney.

Începând de joi, 31 iulie, și până duminică, 2 august, 150 de concerte și recitaluri vor fi transmise pe YouTube, ca parte a ediției online Lollapalooza 2020. Programul Lolla2020 va include show-uri de colecție, din arhiva festivalului, dar și concerte noi, ale unor trupe și artiști ca Vic Mensa,Kali Uchis, Jamila Woods, Tanks and the Bangas, Pink Sweat$, H.E.R.

Perry Farrell, fondator al Lollapalooza și frontman-ul trupei Jane’s Addiction, va oferi publicului și ocazia de a urmări trei momente speciale: prima reunire a trupei Porno for Pyros din ultimii 24 de ani, un concert în memoria lui David Bowie cu pianistul Mike Garson și Kind Heaven Orchestra, și un show inedit al lui Taylor Hawkins de la Foo Fighters. Farrell va modera și o serie de interviuri, printre invitații săi numărându-se Lars Ulrich de la Metallica și Chuck D de la Public Enemy.

Din categoria seturi de festival declarate "favoritele publicului" vor face parte show-uri ale unor trupe ca Metallica, The Cure, Paul McCartney, OutKast, Arcade Fire, Tenacious D, Lorde, Alabama Shakes, Tove Lo, Portugal. the Man, Kehlani, Yeah Yeah Yeahs, Tyler the Creator, Run the Jewels, LCD Soundsystem, ASAP Rocky, Chance the Rapper, Cypress Hill, Jane’s Addiction, LL Cool J, Princess Nokia și Polo G, printre alții.

În fiecare zi de festival, concertele vor începe la ora 5:00 p.m. CT (Central Time), respectiv la ora 1:00 noaptea în România.

JOI, 30 iulie

Printre concertele cele mai sonore ale zilei se numără show-ul lui Paul McCartney de la ediția din 2015 a Lollapalooza, care în România va putea fi urmărit vineri, de la ora 5:10 dimineața, și concertul lui Tom Morello, transmis în România de la ora 6:15 dimineața.

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow





VINERI, 31 iulie

Vineri va fi ziua Metallica, fanii putând urmări show-ul din 2015 al trupei. Acesta va fi transmis pe YouTube în România sâmbătă, de la ora 2:45 noaptea. Tot sâmbătă noapte concertează și Tenacious D.

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow





SÂMBĂTĂ, 1 august

David Bowie va fi readus în amintirea publicului prin intermediul unui concert inedit, susținut de pianistul Mike Garson și Kind Heaven Orchestra. Concertul va putea fi urmărit în România duminică, de la ora 2:35 dimineața. Tot duminică puteți urmări concerte Pearl Jam, Outkast și Lorde.

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow





DUMINICĂ, 2 august

Arcade Fire, Portugal The Man, The Weeknd și The Neighbourhood se regăsesc în programul zilei de duminică. Concertele vor putea fi urmărite în România de luni noapte, de la ora 1:00, până dimineață, la 7:50.

Vizionează galeria foto, click pe poze pentru mărire/slideshow