Documentarul "AC/DC: The Making of Back In Black" este disponibil gratuit pe Internet (Video)

25 iulie este o zi specială pentru AC/DC, marcând 40 de ani de la lansarea albumului "Back In Black". Pentru a sărbători această ocazie, trupa alături de cei de la Loudwire a lansat gratuit pe Internet documentarul "AC/DC: The Making of Back In Black". Acesta se va putea vizualiza gratuit câteva zile şi îl găsiţi şi voi în articol.

Documentarul este realizat în parteneriat cu Sony Music şi începe cu menţiunea că "Back In Black" este unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile, indiferent de genul muzical. Este o combinaţie inedită de tragedii ale membrilor trupei, dar şi petreceri intense la începutul sălbaticilor ani '80. Albumul a fost înregistrat la doar câteva luni după moartea tragică a solistului Bon Scott. Fanii AC/DC erau debusolaţi, după ce a fost găsit un nou solist atât de rapid şi se aşteptau la o schimbare de sound.

Ce a ieşit? Un succes răsunător, milioane de fani noi şi vânzări de 50 de milioane de unităţi în toată lumea. Documentarul de 23 de minute include interviuri cu artiştii din trupă: Brian Johnson, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams şi Phil Rudd. Aceştia îşi amintesc cum s-au simţit în acea perioadă de după moartea tragică a lui Bon Scott în februarie 1980. Pe 1 aprilie 1980 Brian Johnson era anunţat ca noul solist al trupei, iar apoi muzicienii au intrat în studio alături de producătorul Mutt Lange.

Acesta a coagulat eforturile muzicale AC/DC pe albumul precedent, "Highway to Hell", dar s-a autodepăşit pe "Back In Black". Sunt foarte multe poveşti şi legende urbane în jurul acelui an 1980 şi unor piese de pe LP. Spre exemplu "Rock and Roll Ain't Noise Pollution" ar fi fost scrisă în doar 15 minute pentru a umple locul rămas liber pe disc, fix cât pentru o piesă. "Back In Black" este albumul cu numărul 7 din istoria trupei australiene şi are 42:11 minute de muzică badass.

Piesele au fost înregistrate în Bahamas în aproximativ o lună şi mixate în New York. Single-urile au inclus "You Shook Me All Night Long", "Hells Bells", "Back In Black" şi "Rock and Roll Ain't Noise Pollution".



Grăbiţi-vă să vizionaţi acest documentar, pentru că "The Making of Back in Black" stă pe Internet doar 40 de ore, câte o oră pentru fiecare an trecut de la debutul LP-ului.