ABBA promite să lanseze cinci piese noi în 2021

Suedezii ar fi trebuie să lanseze două piese noi anul acesta, dar lucrurile nu se pot materializa din cauza pandemiei actuale. Astfel, muzicienii promit să revină anul următor nu cu două melodii, ci cu cinci. Mai multe detalii în articol.

Intenția de a lansa muzică nouă le sună cunoscut fanilor ABBA. În luna februarie a acestui an, Benny Anderson a spus că în următoarele luni vom putea asculta ceva nou de la ABBA. Apoi, în mai, Björn Ulvaeus a confirmat acest lucru. Ei bine, coronavirusul mai pune, încă o dată, bețe în roate industriei muzicale.

O reprogramare pentru muzica nouă a fost deja stabilită pentru cândva în 2021, potrivit lui Geoff Lloyd, gazdă a podcast-ului "Reasons To Be Cheerful", care l-a intervievat recent pe Björn Ulvaeus de la ABBA. Lloyd a spus următoarele pentru publicația The Independent:

"Au înregistrat cinci piese noi. Dificultățile tehnice și pandemia au întârziat lucrurile. Dar [Björn Ulvaeus] mi-a promis că noua muzică ABBA va fi lansată în 2021".

Fanilor nu le rămâne decât să aștepte și să vadă dacă reprogramarea va avea rezultatul scontat. Ceea ce se știe despre aceste melodii este că au fost înregistrate în 2018, în același timp când ABBA anunțase un turneu în care era folosită o hologramă, care de asemenea a fost pus în așteptare.

Ultimul album de studio al trupei a fost lansat în 1982, iar trei piese inedite au fost făcute publice un deceniu mai târziu în 1993 și 1994. ABBA, formată din Ulvaes, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog, a cunoscut succesul în 1974, după ce a câștigat Concursul Eurovision cu piesa "Waterloo".