Dave Grohl simte și acum prezența lui Kurt Cobain: "Visez că Nirvana încă există și Kurt pur și simplu apare"

Reunirile Nirvana au devenit un fel de tradiție, până în prezent având loc nu mai puțin de 11. De fiecare dată contextul a fost diferit, membrii rămași în viață ai trupei cântând împreună fie sub forma unor simple colaborări de studio, cât și pe scenă, în cadrul unor concerte cu diverși invitați speciali. Într-un interviu acordat Kerrang Magazine, Dave Grohl a povestit despre reunirea din 2018, la care au participat și Joan Jett, Brody Dalle și John McCauley.

"Să îi am pe Krist și Pat alături de mine pentru a cânta piese Nirvana - ceea ce facem foarte rar - a fost dincolo de orice mi-aș fi putut imagina. E un sentiment complicat: e o experiență cathartică și tristă, dar în același timp frumoasă dintr-o mulțime de motive", a detaliat Dave.

Momentul de maximă intensitate din cadrul concertului din 2018 a coincis cu interpretarea unei piese extrem de cunoscute și de îndrăgite din repertoriul Nirvana. Tot atunci Dave și-a amintit de visele sale cu Kurt Cobain.

"S-a întâmplat când am cântat "Teen Spirit". Totul părea suprarealist și a trecut într-o clipită, părând a fi un vis. Nu a fost ca visele recurente pe care le am de 24 de ani încoace", a explicat Dave, continuând: "Încă visez că Nirvana există, iar Kurt pur și simplu apare - ca și cum s-ar fi ascuns. Ne uităm la el și-i spunem: <<Ce naiba?! Unde ai fost?>>. Și avem de susținut un concert într-o oră, iar mie nu-mi vine să cred: <<O Doamne, o să cânt din piesele astea>>.

Am acest vis de cel puțin o dată sau de două ori pe an, în fiecare din ultimii 24 de ani. Atunci când am ocazia să cânt piesele astea e ca și cum aș trăi acest vis."