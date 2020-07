Brian May explică de ce cântă la chitară cu o monedă și nu cu o pană

Brian May a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Guitar World de ce preferă să folosească o monedă atunci când cântă la chitară. Chitaristul a constatat, se pare, destul de repede că moneda îi oferă anumite avantaje, potrivindu-se stilului său de a mânui chitara.

"Oh, încă de la început (am descoperit că prefer moneda). Obișnuiam să folosesc orice găseam. Mi-au plăcut o perioadă penele de chitară moi. Obișnuiam să le confecționez din inserții de pix cu bilă și tot felul de chestii. Îmi amintesc că am făcut o pană dintr-un ambalaj de pietre pentru brichetă pe care îl avea tatăl meu.

După care am descoperit că preferam ceva din ce în ce mai rigid, ceva ce nu ceda deloc, pentru că puteam simți toată mișcarea corzilor la atingerea degetelor mele.

Într-una din zile am luat pur și simplu o monedă și s-a nimerit să fie o monedă de șase peni și am descoperit că îmi oferea tot ceea ce simțeam că am nevoie...și chiar mai mult, de fapt, pentru că puteam să jonglez cu unghiul și poteam obține acel efect de "zgâriere" înclinând moneda pe corzi.

Iar dacă cânți ținând moneda paralel pe corzi, poți obține un sound foarte calm - iar metalul din care e confecționată moneda e destul de moale, așa că nu îți rupe corzile prea repede, dar ți le strică după o perioadă!"