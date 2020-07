90's Festival Generator este o nouă experiență muzicală la care poți participa și tu din confortul locuinței

Ne este tuturor dor de festivaluri mari, cu muzică live și cu o atmosferă memorabilă. Unora atât de mult, încât au creat un "festival" online ce va oferi aleatoriu o listă a festivalurilor din anii '90. Mai mult, puteți viziona filmări ale formațiilor din timpul interpretărilor live. Mai multe detalii în articol.

Potrivit site-ului monkeon.co.uk, lineup-urile generate aleatoriu reprezintă toate formațiile care au cântat la festivalurile din U.K. în anii '90. Formațiile din listă au fost toate ordonate după ratingul de popularitate de pe Spotify.

Să luăm, de exemplu, un festival generat la întâmplare, ce îi are pe Daft Punk și Bob Dylan ca headlineri. Deși acest lucru poate nu va atrage imediat fanii hard rock și metal, fără îndoială, aceștia se pot îndrepta către versiunilor anilor '90 ale unor trupe ca Tool, Rage Against the Machine, The Offspring, Bad Religion și altele. Dând pur și simplu click pe numele trupei, îi puteți surprinde pe muzicieni cântând pe scena aceluiași festival, în ani diferiți.

Un alt "festival" generat aleatoriu ne poate oferi încă o dată trupa Tool, dar de data aceasta alături de The Cure, în timp ce R.E.M. este headliner alături de Queens of the Stone Age, Bush, Rancid și alții.

Vremurile atipice cer măsuri atipice, astfel că inițiativa celor de la monkeon ne poate satisface măcar pe jumătate pofta unui festival. În intimitatea propriei locuințe, singuri sau alături de cei dragi ne putem bucura de momente muzicale.