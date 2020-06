Cea mai "nouă piesă" Metallica a fost compusă de un AI; Iată cum sună - AUDIO

A trecut ceva vreme de la ultima piesă nouă lansată de Metallica, dar până să auzim un single proaspăt ne consolăm cu un experiment muzical pe bază de AI. Un bot cu inteligenţă artificială a compus viziunea sa de piesă Metallica şi o puteţi asculta şi să îi citiţi versurile în articol.

Am mai văzut proiecte artistice bazate pe AI, în care diferiţi boţi încercau să scrie poezii, să picteze sau să creeze muzică, pornind de la o sumă de date care fuseseră introduse în reţele neurale. De această dată un bot AI a fost programat să înveţe toate versurile Metallica, să le proceseze şi să creeze ceva complet nou. Rezultatul se numeşte "Deliverance Rides", iar piesa nouă a fost interpretată şi postată online de către YouTuberul Funk Turkey.

El a avut un viral acum câţiva ani când a creat o piesă în stil AC/DC numită "Great Balls". Şi atunci tot un AI a compus piesa. Ce a făcut Funk Turkey de această dată a fost să ia toate versurile pieselor Metallica folosind site-ul lyrics.rip şi le-a introdus într-un Markov Chain (un sistem computerizat de probabilităţi). Trebuie spus că bot-ul a creat doar versurile, dar compoziţia muzicală îi aparţine YouTuberului, care nu a făcut o treabă rea deloc.

Chiar şi vocea seamănă cu a lui James Hetfield, deşi modul în care termină fiecare vers... e prea Hetfield şi alunecă în parodie. Iată şi versurile lui "Deliverance Rides":

Beaten down and destroy

Dead sure she'll never you betray

Hell is the one who waits for you

Now I roam the world all alone

Bound by leather steeds they ride

Crown yourself the world and tired

Dying, the one who waits for you

No, there’s no longer cares

I’m the sun, I’m insane

Yes she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Yeah-yeah, no!

Bound by minutes seemed like hours

Killing scores with the flame

Behind the pages turn the door

Die as you live in vanity

Curses rest on our brains

No, there’s an evil feeling in vain

I can’t believe I stând alone

Beast under wicked sky

I’m the sun, I’m insane

Yes she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Yeah!

Hold the door should I wish for death

The price all you say

Die as you be there when I’m the sun

Assuring me all eternity

I can’t believe the death of day

The dark of wretched pain

Where I see the one thousand deaths

Never free în vain

I’m the sun, I’m insane

Yes, she’ll never love

Never me, so let it be

Obey your eyes

Death! Deliverance rides!

Hey, hey!

Ultima oară când Metallica ne-a oferit muzică relativ nouă, a fost în perioada carantinei, când trupa a lansat o versiune nouă a lui "Blackened". Lars Ulrich a făcut totuşi aluzie la înregistrarea unui nou album, dacă mai ţine izolarea. Ultimul LP de studio Metallica a fost "Hardwired... to Self-Destruct" (2016), al cărui turneu de promovare a adus grupul inclusiv în ţara noastră, cu un concert la Arena Naţională în august 2019.

În ultima săptămână s-a viralizat noua pasiune a lui James Hetfield: aceea de a construi măsuţe de cafea. El s-a ocupat de sudură, de prelucrarea lemnului şi de design în garajul propriu. Mesele rezultate au fost oferite la o tombolă, iar cine dorea să participe trebuia să doneze 10 dolari în scop caritabil.