Apple Music lansează un fond de ajutor pentru casele de discuri independente

Apple Music oferă ajutor financiar industriei muzicale pe fondul pandemiei coronavirusului. Reprezentanții companiei au declarat că lansează un fond de redevență de 50 de milioane de dolari pentru a se asigura că artiștii lor vor fi plătiți.

Conform unei scrisori trimise către casele de discuri și publicată pe site-ul Rolling Stone, casele de discuri independente care obțin cel puțin 10.000 de dolari în câștigurile trimestriale Apple Music se vor califica pentru avansurile de redevență. Pentru a se califica, label-urile independente trebuie să aibă o tranzacție directă de distribuție cu Apple Music.

"Acestea sunt niște vremuri dificile pentru industria muzicală la nivel global. Condițiile de viață sunt în pericol, iar multiplele surse de venit pe care industria noastră se bazează dispar peste noapte. Apple are o lungă istorie, de zeci de ani, cu muzica și suntem mândri că suntem în parteneriat strâns cu cele mai bune case de discuri din lume. Vrem să ajutăm", sunt câteva cuvinte ce se găsesc în comunicat.

Industria muzicală a fost lovită puternic de pandemie. Pe de o parte, industria muzicii live a fost pusă în așteptare pe o perioada nedeterminată, iar multe turnee și festivaluri importante de muzică au fost amânate sau anulate. Cei mai mulți muzicieni se bazează pe veniturile din concerte și turnee, la fel ca angajații locurilor în care se susțin evenimente, managerii artiștilor și mulți alți membri ai echipei, care acum au rămas fără loc de muncă.

Pe de altă parte, activitatea de muzică înregistrată a fost afectată și ea. Accesul în studiourile de înregistrare este dificil, din cauza recomandărilor de distanțare socială, streaming-ul muzical este în scădere, iar artiștii amână datele de lansare a viitoarelor albumele.

Inițiativa Apple este doar cea mai recentă mișcare a companiilor din industria muzicală pentru a consolida activitatea aflată momentan în dificultate. Anterior, Academia Națională a Artelor și Științelor de Înregistrări din SUA (The Recording Academy) a înființat un fond de ajutor de 2 milioane de dolari, la care s-au mai adăugat donații în valoare de câteva milioane de dolari de la companii de muzică cu profil înalt, precum Spotify, StubHub, Universal Music Group și Warner Music Group. Live Nation, compania care se ocupă cu evenimente live și promovare de concerte, a dedicat 10 milioane de dolari fondului "Crew Nation" pentru a ajuta lucrătorii care au rămas fără job.

Apple este, de asemenea, una dintre platformele media destinate difuzării mișcării Global Citizen și a emisiunii One World: Together at Home.