Machine Head a lansat piesa anti Valentine's "Circle the Drain" - AUDIO

Machine Head continuă să facă thrash-ul relevant în 2020 prin lansarea piesei "Circle the Drain", o melodie anti Valentine's Day. Este inspirată de povestea unui soldat american înşelat de soţie în vreme ce era plecat la război. Ascultă noua piesă în articol.

Formaţia din Bay Area a lansat un imn catchy de despărţire, care include growl-urile trademark ale lui Robb Flynn, dar şi chitara ce pare mereu a invoca spiritul Pantera. De această dată avem şi multe porţiuni de cântat melancolic şi visător, cum mai integra Robb în track-urile mai vechi. Nu lipsesc breakdown-urile, refrenul care îţi rămâne în minte şi câteva crescendo-uri spre dueluri de chitare şi voce din ce în ce mai ameninţătoare. Dacă se va auzi live în perioada următoare, piesa va incita la mosh prin secţiunea repetitivă "get the f*ck away from me".

Inspiraţia din spatele acestui release Machine Head a fost explicată de Robb Flynn astfel:

Această piesă este inspirată de un apropiat al meu, care s-a întors din Afghanistan pentru a îşi găsi relaţia distrusă. Respectiva fată îl înşelase, apoi a devenit paranoică despre infidelitatea lui şi l-a înnebunit. Am avut o discuţie de Valentine's Day şi el mi-a zis "că mureau pe uscat (circle the drain)". Acea expresie mi-a rămas în minte. Cu câteva zile mai târziu am integrat-o într-o piesă la care lucrasem. A fost o paralelă ciudată cu viaţa mea la acel moment, după ce am pierdut doi membri ai formaţiei şi mai bizar, doi prieteni ai mei şi eu am divorţat de asemenea. Era sezonul despărţirilor şi prietenii au început să îşi aleagă tabere, anumiţi oameni nu mai erau invitaţi la anumite evenimente, presiune emoţională şi socială şi toate acele lucruri tipice care se întâmplă când se strică o relaţie. Privindu-l pe acest tip m-a ajutat să îmi revin. Versurile din "Circle the Drain" au venit în acea perioadă frustrantă. Este o piesă tristă despre relaţiile care s-au stricat, dar şi despre acceptarea că totul s-a terminat şi dorinţa de a continua. E scrisă pe un ton mai metaforic, nu am dorit să fie despre viaţa mea.

"Circle the Drain" a fost produsă de către Robb Flynn şi Zach Ohren, care a colaborat cu grupurile All Shall Perish, Suicide Silence şi Machine Head. A fost înregistrată în Sharkbite Studios în Oakland. Artwork-ul single-ului a fost creat de către Christian Sampson şi poate fi admirat mai sus. Este bazat pe un proiect despre probleme mentale, care include 12 afecţiuni. Cea aleasă aici a fost "panica". Machine Head se pregăteşte de o serie de concerte în Europa, inclusiv o oprire în România pe Club Quantic pe 12 mai.