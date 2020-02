James Hetfield vorbește despre trecutul său și viitorul trupei Metallica în prima apariție de după intrarea la dezintoxicare

Proaspăt ieșit de la dezintoxicare, James Hetfield a stat de vorbă cu directorul Petersen Automotive, Terry L. Karges. Discuția a avut loc în contextul deschiderii expoziției sale de mașini, "Reclaimed Rust", cu acest prilej frontman-ul Metallica amintindu-și când a început pasiunea sa pentru muzică și cum a oscilat pentru o vreme între a cânta la chitară și a fi vocalist, oferind câteva detalii și cu privire la viitorul formației.

La 4 luni de la reintrarea sa la dezintoxicare, James Hetfield a participat la un eveniment al Petersen Automotive Museum din Los Angeles. Vocalistul a vorbit cu directorul muzeului despre expoziția sa de mașini, "Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection", dar și despre începuturile sale în muzică și viitorul trupei Metallica.

"Am vrut să fiu într-o trupă. Pur și simplu știam că îmi doresc asta. Urma să se întâmple. Și eu urma să fac ca lucrul ăsta să se întâmple. Am început să cânt cu niște prieteni - prieteni locali - într-o trupă intitulată Obsession. Și am cântat cover-uri la petreceri școlare. Și de acolo am mers înainte, după ce m-am mutat, am stat cu oameni care erau un pic mai buni decât mine. Și așa am învățat să devin și eu un pic mai bun. Am știut pur și simplu că asta îmi doresc să fac și urma să fac asta indiferent de cost."

Hetafield a detaliat apoi cum a ajuns de la chitară la voce, de la voce la chitară, și în final la voce și chitară.

"În anii 80, în L.A., chitariștii și toată lumea care făcea muzică încerca să fie Eddie Van Halen și erau un milion de chitariști. Fiecare trupă căuta un cântăreț: <<Avem nevoie de cântăreț. Cântăreț căutat.>>, vedeai peste tot. Așa că mi-am vândut chitara și amplificatorul și mi-am cumpărat un microfon și mi-am dorit să devin vocalist. Ăsta era următorul țel. Și apoi, când l-am cunoscut pe Lars (Ulrich, toboșarul Metallica) din nou, i-am spus: << Oh, nu mai cânt la chitară. Acum sunt doar vocalist>>. Iar el mi-a răspuns: << OK, atunci o să căutăm un chitarist>>. După care nimeni nu putea să cânte la chitară așa cum aveam noi nevoie, așa că m-am întors la chitară. <<OK, o să căutăm un vocalist acum.>> După care nimeni nu putea să cânte așa cum ne doream, așa că am zis: <<O să cânt eu până găsim pe cineva>>...a venit dintr-o necesitate. Era nevoie să fac asta. A fost o provocare pentru mine, dar am reușit să o scot la capăt și am primit foarte mult sprijin. Foarte mulți oameni mi-au zis: <<Asta e cool. Nu ai nevoie de un vocalist care să alerge de colo până colo. De ce nu rămâi să faci tu asta?>>. După care am rămas pe poziție. Așa că pot spune că oamenii din jurul meu mi-au dat încrederea să mă dezvolt astfel."

"Nu știu ce o să se întâmple mai departe"

În ce privește viitorul album al trupei Metallica, Hetfield mărturisește că nu știe ce se va întâmpla mai departe, însă crede că această frică de nesiguranță poate avea un efect benefic.

"(Când apare următorul album Metallica?) Asta e o întrebare foarte bună. Nu știm. În acest moment stau în Muzeul Petersen și nu știu ce o să se întâmple mai departe. Asta e frumusețea. O să vorbim și o să ne dăm seama ce funcționează cel mai bine pentru noi. Indiferent ce ar urma, noi nu știm ce va fi. Iar noi ne hrănim cumva cu frica de necunoscut și cu a-ți fi puțin frică, atât cât să simți că ești în viață", a declarat Hefield.

Metallica va fi în 2020 headliner-ul a cinci mari festivaluri din America: Epicenter din Charlotte (1-3 mai), Welcome To Rockville din Daytona Beach (8-10 mai), Sonic Temple Art + Music Festival din Columbus (15-17 mai), Louder Than Life din Louisville (18-20 septembrie) și Aftershock din Sacramento (9-11 octombrie). Trupa va susține câte două concerte în cadrul fiecărui festival, cu setlist-uri diferite pentru fiecare show. Prin stabilirea acestor concerte, Metallica a confirmat indirect revenirea lui James Hetfield pe scenă în luna mai a anului viitor.