Primii artiști confirmați la festivalul Rock la Mureș 2020 din luna iulie

Ediția din acest an a festivalului Rock la Mureș va aduce în România artiști din Germania, Suedia, Spania, Costa Rica, Republica Moldova și Austria. Evenimentul se va desfășura în perioada 10 - 11 iulie 2020, la Periam – Port, și va avea parte de două scene: Marosch Stage și Cubici Stage.

Primul val de artiști anunțați pentru ediția din acest an la Marosch Stage îi curpinde pe Mad Sin (Germania), Infected Rain (R Moldova), Death Before Dishonor (S.U.A.), Misconduct (Suedia), Billy The Kid (Costa Rica), Ankor (Spania) și Silencer (Austria).

Infected Rain s-a format în 2008 și a lansat primul album trei ani mai târziu. Anul trecut formația a semnat cu Napalm Records și a lansat albumul Endorphin. În luna februarie a acestui an, solista trupei, Lena, și Chase The Comet au lansat piesa 'All the Things She Said' , un cover după t.A.T.u .

Trupa germană MAD SIN s-a format în 1987 la Berlin și abordează un rockabilly / punk. Formația a susținut o serie de concerte în cadrul unor festivaluri de renume și a editat DVD-ul “25 Years – Still Mad”, care oferă aproximativ 160 de minute cu interviuri și înregistrări inedite din istoria trupei.

Death Before Dishonor este o trupă american hardcore din Boston, Massachusetts ale cărei influențe sunt Blood For Blood, Madball, Agnostic Front, SSD, Suicidal Tendencies, Pennywise sau Death Threat. În luna februarie a acestui an trupa a lansat un nou videoclip la piesa Freedom Dies, care este inclusă în albumul ‘Unfinished Business’. Trupa susține în această perioadă câteva concerte în deschiderea celebrei formații Madball în S.U.A.

Trupa Misconduct s-a format în micul oraș suedez Kristinehamn și și-a dezvoltat, de-a lungul anilor, sunetul într-o formă unică de hardcore punk melodic. Misconduct a făcut turnee în toată Scandinavia, Europa și America de Nord împreună cu formații precum Anti-Flag, Sick Of It All, AFI, Hatebreed, Ignite, Death By Stereo și a reușit să beneficieze de fani în întreaga planetă.

Billy The Kid este o formație hardcore din Costa Rica formată în 2007. Ankor este o trupă din Spania care anul trecut a editat albumul White Dragon. Formația austriacă Silencer face parte din noul val al trupelor de heavy metal și a cântat în deschiderea unor trupe ca Hatebreed, As I Lay Dying, Puddle Of Mudd sau Stick To Your Guns .

Alături de muzică, organizatorii festivalului Rock la Mureș îi așteaptă pe cei interesați și cu o serie de activități sportive. Pe toată durata festivalului, veți avea posibilitatea și de a merge cu caiacul pe Mureș! La fața locului va exista și un camping gratuit.

Prețuri bilete la festivalul Rock la Mureș 2020

Abonamentele valabile pentru ambele zile ale festivalului Rock la Mureș se pot achiziționa online la prețul de 78 lei. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.