Coronavirusul determină Vița de Vie să lanseze prin live streaming noul single "84 - 85 Muzica nu moare niciodată"

În urma interzicerii desfășurării evenimentelor cu participarea a peste 100 de persoane, Vița de Vie a anunțat că show-ul de lansare a noului single ”84 - 85 Muzica nu moare niciodată” se va desfășura cu ușile închise. Concertul va fi transmis live, integral, pe pagina de Facebook a formației.

Evenimentul de lansare a noului single Vița de Vie ar fi trebuit să aibă loc pe 18 martie, la ora 18, în cadrul Institutului Qreator. În contextul răspândirii coronavirusului și a noii restricții impuse de autoritățile din România, trupa a luat decizia de a lansa piesa "84 - 85 Muzica nu moare niciodată" online, prin live streaming.

"Aveți grijă de voi, respectați regulile de igienă și evitați pe cât posibil locurile aglomerate. Și nu fiți supărați, ne strângem noi cu toții în vremuri mai bune. Love, VdV" a fost mesajul postat de formație pe pagina de Facebook.

Noul single, ce va fi însoțit de un videoclip, este un takeover al melodiei "84 - 85", de la Subcarpați.

"Anul trecut am făcut un battle muzical cu Subcarpați, eveniment în cadrul căruia trebuia să interpretăm câteva melodii de-ale lor, în stilul nostru. Încă de la prima audiție, 84 - 85 ne-a intrat adânc în suflete și nu a mai ieșit. Am reușit să o reorchestrăm într-o variantă care ni se potrivește mănușă și care cred că evidențiază frumusețea ei universală" – Adrian Despot

Cântecul are la bază o veche melodie lăutarească, "Cristina", care a mai fost adaptată de Maria Răducanu și Robin and the Backstabbers.

"E foarte interesant cum cel putin 4 artiști, din zone muzicale total diferite, au fost atrași de-a lungul timpului de acest cântec, aparent banal. E ceva acolo care ne-a strâns pe toți ca pe niste insecte în jurul becului. Pe noi ne-a "virusat" varianta Subcarpați, care se îndepartează sensibil de original. De la ei am preluat și am dus lucrurile mai departe, ca un fel de "telefonul fără fir". Și poate că varianta noastră va genera la rândul ei alte variante și va influența alți artiști. De aici și titlul piesei, Muzica nu moare niciodată."

În cadrul lansarii de pe 18 martie, va avea loc si prima "disectie" live a unei melodii.