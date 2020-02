W.A.S.P. revine în România cu un concert la Arenele Romane

W.A.S.P. revine în România cu ocazia turneului "1984 to Headless", un eveniment de neratat pentru fanii trupei. W.A.S.P. va încânta publicul de la București cu un concert ce va avea loc la Arenele Romane pe 11 noiembrie 2020.

"1984 to Headless" este un turneu în care Blackie și trupa vor cânta exclusiv și împreună hit-uri W.A.S.P. de pe primele patru albume, pe care cei mai mulți dintre oameni nu au apucat - din diferite motive - să le asculte niciodată în concert. Publicul va păși în arena circului electric cu unul dintre cele mai mari nume care au contribuit vreodată la definiția heavy-metal-ului.

În tumultul anilor 1980, când depravatul hair-metal se confrunta cu noul și furiosul val de thrash, câteva trupe, deși situate istoric în aceeași perioadă și circumstanțial poate chiar într-una dintre tabere, făceau o figură aparte. Una dintre cele mai virulente și controversate se numea W.A.S.P. și dacă imaginea "shock rock" a rămas lipită multă vreme peste muzicienii grupați în jurul lui Blackie Lawless, arta în sine nu a bătut pasul pe loc.

Acum câțiva ani, Blackie spunea într-un interviu că a revăzut "Live at the Lyceum", concert filmat după lansarea primului album omonim al trupei și a înțeles de ce lumea a fost speriată și scandalizată: "Îi puneam în față o oglindă". Și oglinda a rămas mereu arta sonoră, lirică și vizuală propusă de W.A.S.P., dar atingând teme tot mai profunde și expresii mai subtile.

Trecând prin "The Last Command", cu imnul "Wild Child" și "Inside the Electric Circus" - în fapt un teatru al deșertăciunilor - trupa americană și-a încheiat prima etapă creativă cu "The Headless Children", încununarea unui efort, cu o întrebare retorică - "God of creation, are we blind?" - și cu o constatare amară: "The children that You've made have lost their minds".

Anul acesta, la peste trei decenii de la începuturi, W.A.S.P. ne duce într-un periplu al acestui trecut, nu atât nostalgic cât izbitor prin actualitatea sa. Oglinda rămâne la locul ei, mai limpede ca altădată, iar cântecele din care este alcătuită răsună peste ani.

W.A.S.P. a luat naștere la Los Angeles în 1982. Are la activ 16 albume de studio, patru albume live și trei compilații. În prezent, este formată din Blackie Lawless, Doug Blair, Mike Duda și Aquiles Priester. Trupa a mai concertat la București în 2012, în cadrul OST Fest.

Bilete concert W.A.S.P. la Arenele Romane

Prețul biletelor variază între 99 lei și 130 lei, în funcție de categorie și de etapa de achiziționare a biletelor. Consultă agenda InfoMusic și cumpără bilete.