Electric Castle "s-a înmuiat" de Ziua Îndrăgostiților, Tommy Cash nu mai este interzis la festival

Tommy Cash, artistul care în 2019 stârnea criticile publicului și intra pe lista neagră a Electric Castle, revine anul acesta în lineup-ul festivalului. Organizatorii au legat anunțul de sărbătoarea americană a Zilei Îndrăgostiților, dând schimbării de poziție un ton umoristic: "Uneori prietenii se ceartă, dar iubirea noastră este prea puternică".

Tommy Cash este artistul despre care toată presa românească scria în vara anului 2019. Prezent pe scena festivalului Electric Castle, rapper-ul estonian introducea în setul său maneaua "Așa Trec Zilele Mele", a lui Adrian Minune, stârnind un val de reacții negative din partea publicului. Pentru prima oară la Electric, un artist era huiduit la scenă deschisă, și tot pentru prima oară, organizatorii unui festival anunțau public că un artist nu va mai face parte niciodată din lineup-ul EC.

Postarea publicată pe contul de Facebook al Electric Castle a stârnit atât reacții pozitive, cât și critici, organizatorilor EC imputându-li-se că ar avea un comportament discriminatoriu.

EC: "Iubirea noastră este prea puternică"

La mai puțin de un an de la acest incident nefast pentru toate părțile implicate, Electric Castle își schimbă poziția și anunță că Tommy Cash revine în lineup-ul festivalului. Confirmarea a fost realizată în contextul Valentine's Day, organizatorii EC înglobând-o într-o campanie de PR cu tușe de umor: "Uneori prietenii se ceartă, dar iubirea noastră este prea puternică", apare în comunicatul oficial.

Nici acest anunț nu a fost lipsit de reacții, publicul oscilând între amuzament, revoltă, confuzie și indiferență. Rămâne de văzut dacă impresiile se vor schimba în zilele următoare și dacă această nouă poziționare a Electric Castle va influența în vreun fel vânzarea de bilete.

Cea de-a opta ediție a festivalului Electric Castle va avea loc în perioada 15 - 19 iulie 2020, pe domeniul Castelului Banffy din Cluj-Napoca. În lineup-ul ediției au fost confirmați și Twenty One Pilots, Foals, The Neighbourhood, Fisher, ZHU, Floring Points (live), Rezz, Tycho, Amon Tobin.

Anul trecut, pe scena festivalului Electric Castle au urcat nume ca Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit, BMTH, While She Sleeps, Metric, The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, Sofi Tukker.