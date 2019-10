Toboşarul Queen, Roger Taylor atacă criticii filmului "Bohemian Rhapsody" cu declaraţii dure

Cu un an în urmă începea mania "Bohemian Rhapsody" şi se întrevedea deja potenţialul de Oscar în toamna lui 2018. 4 premii Oscar mai târziu şi multe sute de milioane de dolari încasări după, cineva are nemulţumiri... E vorba despre Roger Taylor, toboşarul Queen, care a avut un atac virulent la adresa criticilor de film. Aflaţi ce l-a nemulţumit în articol.

Roger Taylor a acordat recent un interviu celor de la Planet Rock, care a fost publicat parţial pe web pe 15 octombrie. Toboşarul Queen a pus reacţiile negative la adresa filmului pe seama popularităţii trupei. Taylor consideră că au fost doar câteva recenzii "decente", dar foarte multe au fost superficiale şi ironice. Interviul nu e unul blând cu siguranţă, incluzând şi replici "F*ck you all the way to the bank".

Artistul a subliniat şi că recenziile negative nu au afectat succesul filmului, iar publicul a ştiut mai multe decât criticii de această dată. Iată declaraţiile lui Roger Taylor:

Suntem o ţară ciudată, nu-i aşa? Necazul cu noi, Queen e că suntem prea populari şi media ne urăşte pentru asta. Au fost câteva recenzii decente, dar au fost foarte multe care erau superficiale şi batjocoritoare. M-am gândit "voi chiar nu înţelegeţi, nu?". Nu aţi fost mişcaţi şi toate cele, dar pot să vă zic doar "f**k you!". Recenziile proaste înseamnă de obicei că filmul va avea succes. Cred că oamenii ştiu mai multe decât criticii de film şi răspândirea vorbei via social media este mai puternică decât o recenzie de la un tip care se uită la 40 de filme pe săptămână şi a pierdut esenţa şi bucuria unui film.

Nu e prima oară când un membru Queen are ceva de împărţit cu criticii. În luna mai a acestui an chitaristul Brian May a invocat "răzbunarea bolnăvicioasă" a criticilor mai ales după premiile Oscar primite. La debutul peliculei din octombrie 2018, primele recenzii au fost mixte. În ciuda reacţiei criticilor de film, în special a celor britanici, "Bohemian Rhapsody" a generat cele mai mari încasări ale unei biografii muzicale din istorie. Şi nu a avut competiţie chiar mică, între hitul cu Marion Cotillard ca Edith Piaf ("La Vie en Rose") şi "Walk The Line" cu Joaquin Phoenix în rolul lui Johnny Cash.

Filmul cu Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury a generat aproape 1 miliard de dolari global în anul de când a debutat. Se discută de câteva luni şi despre un sequel, pentru a acoperi anii dintre concertul Live Aid din 1985 şi moartea lui Freddie în 1991. Pe lângă statutul de hit al acestui film, coloana sa sonoră a cucerit topurile. Albumul care reprezintă coloana sonoră a devenit cel mai bine plasat release Queen în topurile din SUA în aproape 40 de ani.