Kanye West a anunţat data de lansare pentru noul album "Jesus Is King"

Kanye West a revenit pe Twitter pentru a anunţa în sfârşit data de lansare a viitorului său album. LP-ul "Jesus Is King" va debuta pe 25 octombrie şi s-a lăsat aşteptat ceva vreme. Anunţul a fost însoţit de imaginea vinilului albastru pe care o vedeţi în articol.

Iniţial Kanye West trebuia să lanseze noul disc pe 27 septembrie, dar nu totul a mers conform planului. Confirmarea cu privire la noua dată de lansare a venit în cadrul evenimentului "Jesus Is King: A Kanye West Experience", organizat la Universitatea George Washington. West ar fi declarat şi că a amânat albumul, pentru că a dorit să îl facă mai bun.

În plus, artistul va lansa în aceeaşi zi, vineri, 25 octombrie şi filmul de lung metraj "Jesus Is King". Este o producţie IMAX, care aduce pe uriaşul ecran experienţa psihedelică, religioasă şi metafizică a predicilor pe care le-a ţinut Kanye în munţi în ultimul an. În fiecare duminică artistul a adunat fani, adepţi, curioşi în corturi albe şi pe un fundal plin de lumini colorate a ţinut slujbe religioase, combinate cu gospel, rap şi improvizaţie artistică.

În septembrie Kim Kardashian oferea un teaser pentru lansarea albumului pe 27 septembrie, cu 12 piese incluse. Tematica este una creştină şi melodiile sunt despre divinitate şi iluminare. Kanye nu a stat departe de scena muzicală, lansând două materiale în ultimul an, un album solo numit "Ye" şi unul colaborativ cu Kid Cudi, "Kids See Ghosts".

Kanye West are la activ 21 de premii Grammy şi este cea mai excentrică figură din rap. Între simpatia pentru Donald Trump, şepci MAGA şi crize de paranoia despre "asasinii lui Jay-Z" pe scenă, rapperul se consideră un Picasso chinuit de viziuni. A mărturisit totuşi că suferă de bipolaritate şi anxietate în cadrul unei discuţii cu David Letterman la noul serial al acestuia de pe Netflix ("My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman").

Între timp Kim şi Kanye şi-au înnoit jurămintele în weekend-ul trecut, aniversând 5 ani de căsnicie. Cei doi au filmat sosirea celui de-al patrulea copil în familie, Psallm şi au difuzat-o în episodul cel mai nou din "Keeping Up With the Kardashians", unul dintre cele mai de succes reality show-uri de pe piaţă.