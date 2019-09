Urmărește-o pe Taylor Swift interpretând "Can't Stop Loving You" de la Phil Collins - VIDEO

Invitată la BBC Radio 1 Live Lounge, Taylor Swift a realizat un cover după hitul lui Phil Collins, "Can't Stop Loving You". Artista a reușit să surprindă audiența cu interpretarea sa, ce se distanțează de original.

Aflată în perioada de promovare a noului ei album, "Lover", Taylor Swift a susținut un recital mai amplu la BBC Radio 1 Live Lounge. Artista a interpretat cu acest prilej melodii de pe discul lansat pe 23 august, dar și un cover inedit după Phil Collins.

Melodia aleasă a fost "Can't Stop Loving You", Taylor oferind hitului lui Phil Collins o tentă ușor mai melancolică. Instrumentalul minimal oferă publicului ocazia de a asculta cu atenție vocea artistei, ce se potrivește de minune cu partitura acestei piese.

VIDEO: Taylor Swift - "Can't Stop Loving You" (Phil Collins cover) BBC Live Lounge

Vizita lui Taylor la BBC a inclus, așa cum era de așteptat, și un live al piesei ce-i denumește albumul, precum și premiera unei piese noi, intitulate "London Boy".

VIDEO: Taylor Swift - "Lover"

VIDEO: Taylor Swift - "London Boy"

Albumul "Lover" este cel de-al 7-lea material de studio al lui Taylor Swift. Discul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, vânzându-se în peste 450.000 de exemplare într-o singură zi, doar în SUA. De asemenea, în doar două săptămâni de la lansare, LP-ul a atins deja pragul de 3 milioane de copii vândute la nivel internațional.

Recent, Taylor Swift a fost marea câștigătoare a galei premiilor MTV Video Music Awards 2019. Din cele 12 nominalizări, artista și-a adjudecat 3 premii, inclusiv trofeul celei mai râvnite categorii - Videoclipul Anului. Clipul pentru care a primit acest premiu a fost "You Need to Calm Down", prin care artista transmite un mesaj de susținere a comunităţii LGBTQ.