"Goodbyes" sosea la finalul săptămânii trecute, cu un videoclip într-o versiune "Rated R", pentru ca la câteva zile după să primească şi o versiune PG pentru fanii minori. În clipul original Post Malone intra într-o răfuială între bande şi era înjunghiat de un bad boy într-un mod foarte credibil. Povestea pare a se termina odată cu înmormântarea artistului, dar de abia atunci începe piesa.

Posty devine zombie, se ridică din mormânt şi cu o doză mare de autotune începe să îşi trăiască "viaţa de după". Cu ţigara în gură şi şchiopătând, Post cel zombie este la fel de confuz în moarte cum a fost în viaţă. Plutind între două lumi, artistul parcurge scena unui western urban, înfricoşând chelneri şi incendiind nevinovaţi. O prezenţă inedită în clip o are Young Thug, în rolul unui cântăreţ de bar de motel, cu o freză trăznită.

Este un soi de creastă de Elvis Presley realizată din dread-uri rulate. Artistul aduce o notă exotică acestui track şi cu o mare doză de ecou îşi uneşte vocea cu Posty. În ciuda videoclipului dramatic şi întunecat, piesa este despre momentul când trebuie să îi spui "adio" celei dragi şi nu te pricepi să o faci. Regizat de Colin Tilley, clipul în varianta PG înlătură momentul luptei brutale cu cuţite şi păstrează doar partea cu Posty cel zombie.

Aceasta este prima colaborare între cei doi artişti, iar primul clip a sărit deja de 20 de milioane de vizualizări în 3 zile. Noul single este produs de Brian Lee şi Louis Bell, acesta din urmă colaborator frecvent cu Post. Muzicianul şi-a lansat al doilea album din carieră în 2018, bifând nominalizări la Premiile Grammy pentru "Beerbongs & Bentleys".

În ultimele luni am putut asculta single-ul "Wow", care a primit şi un remix, iar Post Malone a putut fi auzit pe piesa lui DJ Khaled, "Celebrate". Young Thug a avut la rândul său un an ocupat, lansând în 2018 două EP-uri: "Hear No Evil" şi "On the Rvn". Ultimul său single a fost "The London", apărut în mai 2019.