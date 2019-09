Tarja Turunen vorbește despre posibilitatea unei reuniri Nightwish

Concediată din Nightwish în 2005, Tarja Turunen a avut parte în 2017 de un moment deosebit alături de fostul ei coleg de trupă, basistul Marco Hietala. Cei doi au cântat din nou împreună, cu prilejul unul concert de Crăciun din Finlanda.

"În mod natural, am avut emoții. Nu-l mai văzusem pe Marco de 12 ani; nu am păstrat legătura. Ar fi prostesc să nu recunosc faptul că am avut emoții, dar mai presus de asta, am fost curioasă să aflu ce mai face. Am vrut pur și simplu să îl văd", a detaliat Tarja într-un interviu pentru Kerrang Magazine.